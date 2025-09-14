Eurobasket 2025: Το επικό LIVE του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα αποδυτήρια – Τραγούδησε Light
Πρωταγωνιστής στον αγώνα, πρωταγωνιστής και στα αποδυτήρια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά το χάλκινο μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ 2025
Τρελαμένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα υπόλοιπα παιδιά μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2025. Ο Greek Freak πανηγυρίζει στα αποδυτήρια και αρνείται να φύγει από το γήπεδο, ενώ, μέσω ενός LIVE στο Instagram μοιράστηκε στιγμές πανηγυρισμών και την ευθύμη διάθεση που υπήρχε από τους Έλληνες διεθνείς.
Σε κάποιο σημείο της ζωντανής μετάδοσης, ράπαρε πάνω στο τραγούδι που έγραψε ο Light για εκείνον, με τίτλο MVP Freestyle.
Απολαύστε τον:
Αυτό είναι το τραγούδι του Light:
