Παναιτωλικός: Το «αντίο» του Γιάννη Πετράκη και η «αγκαλιά κυρίων» με τον Γιάννη Αναστασίου

Ο Γιάννης Πετράκης αποχαιρέτησε τους παίκτες του Παναιτωλικού, μετά τη λύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών – Οι στιγμές συγκίνησης στο Emileon και η αγκαλιά στον Γιάννη Αναστασίου

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ο Γιάννης Πετράκης, ένας άνθρωπος – κόσμημα για τα ελληνικά γήπεδα, σε μία υπέροχη χειρονομία, βρέθηκε στο αθλητικό κέντρο του Παναιτωλικού πριν από την προπόνηση της Πέμπτης (09/10), αγκάλιασε τον διάδοχό του στην τεχνική ηγεσία, Γιάννη Αναστασίου και αποχαιρέτησε όλους τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη της αποστολής με μία συγκινητική ομιλία.

Βουρκωμένος και με τρεμάμενη φωνή τούς ευχαρίστησε για τη συνεργασία τα τελευταία δύο χρόνια, επισημαίνοντας πως «είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που δούλεψα σε αυτό το σωματείο και με τη συνεργασία που είχαμε αυτά τα δύο χρόνια με όλους εσάς. Η δουλειά μας είναι τέτοια. Όλα συμβαίνουν για έναν καλό λόγο, εύχομαι από την καρδιά μου τα καλύτερα στην ομάδα. Πιστεύω πάρα πολύ σε εσάς και μην ξεχνάτε να πιστεύετε εσείς στον εαυτό σας. Καλή επιτυχία, ευχαριστώ για όλα».

Ο Σεμπάστιαν Μλάντεν, ένας εκ των αρχηγών της ομάδας του Αγρινίου, ανέφερε εκ μέρους των ποδοσφαιριστών πως «όλοι σκέφτονται το ίδιο. Πρώτα από όλα, ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για τον χαρακτήρα και τον άνθρωπο που είσαι. Θεωρούμε ότι πάντα ήσουν δίκαιος και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχαμε την ευκιαρία να δουλέψουμε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε για όλα».

Σε μία κίνηση που φανερώνει το ήθος και τον εξαιρετικό χαρακτήρα του, ο κ. Αναστασίου κάθισε πίσω από τον κ. Πετράκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Κρητικού προπονητή, μετά την ολοκλήρωση της οποίας όλοι τον χειροκρότησαν θερμά.

