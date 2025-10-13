Διαγωνισμός Newsbomb: Κέρδισε ένα διπλό εισιτήριο για τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν

Δες από κοντά τον «Επτάστερο»! Το Newsbomb σε στέλνει με έναν φίλο σου για να δείτε μαζί στην «Telecom Center Athens» τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν. Τι πρέπει να κάνεις;

Ακολούθησε τα βήματα στην παρακάτω ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DPwITEWjq9h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Προσοχή!

Ο διαγωνισμός θα τρέξει μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (15/10) στις 11:00. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στη συνέχεια, έπειτα από την κλήρωση και θα πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία του, αλλά και του συνοδού, για την έκδοση των εισιτηρίων.

Παραλαβή εισιτηρίων

Τα εισιτήρια θα αποσταλούν με το mail που θα δηλώσουν ο νικητής μετά από επικοινωνία μαζί του.