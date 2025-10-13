Διαγωνισμός Newsbomb: Κέρδισε ένα διπλό εισιτήριο για τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν
Δύο τυχεροί θα παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα του Εργκίν Αταμάν κόντρα στη Βιλερμπάν
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δες από κοντά τον «Επτάστερο»! Το Newsbomb σε στέλνει με έναν φίλο σου για να δείτε μαζί στην «Telecom Center Athens» τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν. Τι πρέπει να κάνεις;
Ακολούθησε τα βήματα στην παρακάτω ανάρτηση:
Προσοχή!
Ο διαγωνισμός θα τρέξει μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (15/10) στις 11:00. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στη συνέχεια, έπειτα από την κλήρωση και θα πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία του, αλλά και του συνοδού, για την έκδοση των εισιτηρίων.
Παραλαβή εισιτηρίων
Τα εισιτήρια θα αποσταλούν με το mail που θα δηλώσουν ο νικητής μετά από επικοινωνία μαζί του.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:35 ∙ LIFESTYLE
Το Σόι σου: Backstage από τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων
16:22 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague, Ολυμπιακός: Η απάντηση Μπαρτζώκα για τους τραυματίες
16:08 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός: Κάταγμα στο δάκτυλο ο Σαμοντούροβ
16:01 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ένσημα και Σύνταξη: Η μεγάλη αγωνία των ασφαλισμένων
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;
13:56 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία: Σύγκρουση τρένου με νεκρούς
10:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ