Τι έβαλε πάλι! Η στιγμή που ο Στεφ Κάρι ευστοχεί από την άλλη άκρη του γηπέδου - Βίντεο

Ο σούπερ σταρ έπαιξε για πρώτη φορά μετά τις 27 Νοεμβρίου

Newsbomb

Τι έβαλε πάλι! Η στιγμή που ο Στεφ Κάρι ευστοχεί από την άλλη άκρη του γηπέδου - Βίντεο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Στεφ Κάρι πρόσθεσε ακόμη ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο στην καριέρα του, πετυχαίνοντας σουτ από το ένα καλάθι στο άλλο μετά το shootaround των Warriors.

Ο σούπερ σταρ έπαιξε για πρώτη φορά μετά τις 27 Νοεμβρίου και μέτρησε 39 πόντους με 6/15 τρίποντα, αλλά η ομάδα του τελικά ηττήθηκε.

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 127-120 των Ουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:41ΚΟΣΜΟΣ

Χερσαίες επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική κατά των ναρκωτικών προανήγγειλε ο Τραμπ

09:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή ανάσα για χρέη: Απαλλαγή από ποινικές διώξεις και νέα ρύθμιση για επαγγελματίες και νοικοκυριά

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Η ώρα των αποφάσεων ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Το έτος της «σύγκρουσης» ρομπότ και ανθρώπων στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Europol

09:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έβαλε πάλι! Η στιγμή που ο Στεφ Κάρι ευστοχεί από την άλλη άκρη του γηπέδου - Βίντεο

09:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Σέντρα στον δεύτερο γύρο με τρεις αναμετρήσεις – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Βρήκε τυχαία τη Lamborghini Miura του πατέρα του μετά από 50 χρόνια

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Μπλόκο αγροτών στον Πύργο - Μπήκαν με τα τρακτέρ στο κέντρο της πόλης - Βίντεο

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

08:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/12): Πού θα δείτε το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Σημαντική ανακάλυψη για τους πρώτους χριστιανούς στην Τουρκία: Μοναδική απεικόνιση του Ιησού ως «Καλού Ποιμένα» εκτός Ιταλίας - Φωτογραφίες

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Forbes: Οι 100 πιο ισχυρές γυναίκες του κόσμου για το 2025 – Από την Κριστίν Λαγκάρντ έως την Κιμ Καρντάσιαν

08:36ΥΓΕΙΑ

«Η μαμά είναι καλά;» - Συγκλονιστικές ιστορίες από μεταμοσχεύσεις σε παιδιά και γονείς, τα επιστημονικά ορόσημα και το μέλλον

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και του ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Τα γρήγορα αντανακλαστικά γυναίκας έσωσαν άνδρα που έπεσε στις ράγες του Μετρό - Δείτε βίντεο

08:16ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes GLC με EQ Technology στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει

08:13ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ρεκόρ… ομαδικότητας από τους εκπληκτικούς Πίστονς! – Όλα τα αποτελέσματα

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων: Η μέρα που σώπασε η πόλη

08:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με Νίτσε, ιαπωνικό σινεμά, Thrax Punks και δράσεις για όλη την οικογένεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και του ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Τα γρήγορα αντανακλαστικά γυναίκας έσωσαν άνδρα που έπεσε στις ράγες του Μετρό - Δείτε βίντεο

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν - Βίντεο με το επεισόδιο

07:22ΚΟΣΜΟΣ

H γη καταρρέει στην Τουρκία: Γιατί έχουν ανοίξει εκατοντάδες τεράστιες καταβόθρες - Βίντεο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δότες σπέρματος: Σε ποιες εξετάσεις υποβάλλονται - Γιατί δεν εντοπίστηκε το καρκινικό γονίδιο στον Δανό, που έγινε δότης για 197 παιδιά

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Από τα Πατήσια στο τιμόνι του Eurogroup - Πώς χτίστηκε η υποψηφιότητα και τι σημαίνει για την Ελλάδα

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Αυθαίρετα: Διπλή παράταση έως το τέλος του 2027

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά τα καταστήματα τις επόμενες τρεις Κυριακές - Ποια δεν θα ανοίξουν αύριο

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Η ώρα των αποφάσεων ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

09:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή ανάσα για χρέη: Απαλλαγή από ποινικές διώξεις και νέα ρύθμιση για επαγγελματίες και νοικοκυριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ