Τι έβαλε πάλι! Η στιγμή που ο Στεφ Κάρι ευστοχεί από την άλλη άκρη του γηπέδου - Βίντεο
Ο σούπερ σταρ έπαιξε για πρώτη φορά μετά τις 27 Νοεμβρίου
Ο Στεφ Κάρι πρόσθεσε ακόμη ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο στην καριέρα του, πετυχαίνοντας σουτ από το ένα καλάθι στο άλλο μετά το shootaround των Warriors.
Ο σούπερ σταρ έπαιξε για πρώτη φορά μετά τις 27 Νοεμβρίου και μέτρησε 39 πόντους με 6/15 τρίποντα, αλλά η ομάδα του τελικά ηττήθηκε.
Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 127-120 των Ουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο.
