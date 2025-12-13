Τι έβαλε πάλι! Η στιγμή που ο Στεφ Κάρι ευστοχεί από την άλλη άκρη του γηπέδου - Βίντεο

Ο Στεφ Κάρι πρόσθεσε ακόμη ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο στην καριέρα του, πετυχαίνοντας σουτ από το ένα καλάθι στο άλλο μετά το shootaround των Warriors.

Ο σούπερ σταρ έπαιξε για πρώτη φορά μετά τις 27 Νοεμβρίου και μέτρησε 39 πόντους με 6/15 τρίποντα, αλλά η ομάδα του τελικά ηττήθηκε.

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 127-120 των Ουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο.

Greatest showman to ever do it ?



(via zivb_/ig) pic.twitter.com/iCI3VfM5PC — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) December 13, 2025

STEPH HIT THE TUNNEL SHOT ??? pic.twitter.com/xpWZlpxYTG — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 13, 2025

