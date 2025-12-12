«Πόλεμος» με Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ: «Ο Γιάννης είναι δειλός»

Ο Κέντρικ Πέρκινς χαρακτήρισε «δειλό» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον τρόπου που έχει χειριστεί την κατάσταση στους Μιλγουόκι Μπακς και δεν έχει βγει ο ίδιος να ξεκαθαρίσει το αν θέλει να συνεχίσει ή όχι να βρίσκεται στα «Ελάφια».

Το τελευταίο διάστημα το θέμα της ανταλλαγής ή όχι του Έλληνα σούπερ σταρ είναι το πιο hot θέμα στο ΝΒΑ με την κατάσταση να έχει αρχίσει να ξεφεύγει.

Ο Γιάννης είναι δειλός. Δεν θέλει να είναι εκεί και είναι OK. Να βγει να πει πως θέλει ανταλλαγή και ότι έφτασε η ώρα να αποχωρήσει γιατί κουράστηκε» είπε ο Πέρκινς για να πάρει την απάντηση από τον Ρίτσαρντ Τζέφερσον ο οποίος έσπευσε να υπερασπιστεί τον «Greek Freak», τονίζοντας ότι κανείς δεν είναι σε θέση να υποδείξει στον Αντετοκούνμπο πως θα χειριστεί μια κατάσταση που τον αφορά.

«Ποιος είσαι εσύ ή εγώ για να πούμε στον Γιάννη πως θα χειριστεί την έξοδο του από μια ομάδα που μαζί της πήρε πρωτάθλημα, βραβεία MVP και βραβείο Finals MVP; Ποιοι είμαστε εμείς που θα του πούμε πως θα το χειριστεί αυτό; Έχουν ομάδα... και εσύ λες «έχω κουραστεί από αυτό». Κανείς δεν δίνει δεκάρα, ο Γιάννης δεν δίνει δεκάρα για το τι έχεις κουραστεί, ούτε πρέπει, με όλο τον σεβασμό» ανέφερε.

Διαβάστε επίσης