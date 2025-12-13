NBA: Ρεκόρ… ομαδικότητας από τους εκπληκτικούς Πίστονς! – Όλα τα αποτελέσματα

«Χορταστική» ήταν η βραδιά στο NBA, με το Ντιτρόιτ να «κλέβει» την παράσταση.

Οι Πίστονς επικράτησαν των Χοκς και πανηγύρισαν την πέμπτη νίκη τους στα τελευταία έξι ματς, έχοντας εφτά παίκτες με τουλάχιστον 12 πόντους!

Με αυτό τον τρόπο ισοφάρισαν την κορυφαία επίδοση στην ιστορία του NBA, την οποία κρατούσαν οι Μπακς (2018/19) κι οι Σπερς (2021/22). Πρώτος και καλύτερος για τα «πιστόνια» ήταν ο Κέιντ Κάνινγχαμ, ο οποίος μέτρησε 15 πόντους κι 7 ασίστ.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ πέτυχε την κορυφαία επίδοση της βραδιάς, καθώς σκόραρε 48 πόντους κι οδήγησε τους Καβαλίερς σε εντυπωσιακή ανατροπή! Η Ουάσινγκτον προηγήθηκε με 17 πόντους (98-81), αλλά στο τέλος το Κλίβελαντ επικράτησε με 130-126.

Οι Μπουλς έβαλαν τέλος σε αρνητικό σερί επτά ηττών, επικρατώντας 129-126 των Χόρνετς, έχοντας κορυφαίο τον Τζος Γκίντι (26π., 11ασ., 7ριμπ.).

Στη Φιλαδέλφεια, ο Τζοέλ Εμπίντ έπαιξαν MVP, σημειώνοντας 39 πόντους κι οι Σίξερς επικράτησαν 115-105 των Πέισερς.

Με τον Κεγιόντε Τζορτζ να κάνει ρεκόρ καριέρας με 39 πόντους (12/20 σουτ, 10/10 βολές), οι Τζαζ νίκησαν 130-126 τους Γκρίζλις στο Μέμφις.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα των αγώνων του Σαββάτου (13/12):

Σάρλοτ – Σικάγο 126-129

Ντιτρόιτ – Ατλάντα 142-115

Φιλαδέλφεια – Ιντιάνα 115-105

Ουάσινγκτον – Κλίβελαντ 126-130

Μέμφις – Γιούτα 126-130

Ντάλας – Μπρούκλιν 119-111

Γκόλντεν Στέιτ – Μινεσότα 120-127

