Μεντιλίμπαρ: «Να μην επιτρέψουμε στον Λεβαδειακό να βρει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση»

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε πριν την αναμέτρηση του Σαββάτου (14/02) με τους Βοιωτούς για την Super League και αναφέρθηκε στην αντίδραση που θα πρέπει να δείξουν οι παίκτες του μετά από δύο μη νικηφόρα αποτελέσματα για το πρωτάθλημα.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού στις δηλώσεις του στην κάμερα της «Nova» υποστήριξε πως η ομάδα του θα πρέπει να μπει δυνατά από την αρχή του αγώνα και να μην επιτρέψει στον Λεβαδειακό να βρει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση.

Συνοπτικά, όσα ανέφερε ο Ισπανός προπονητής:

Με καθαρό μυαλό πλέον, άνοιξε το μαύρο κουτί της ήττας απ’ τον Παναθηναϊκό; Και αν ναι, ποια είναι η εκτίμηση του ίδιου και των παικτών και ποια είναι ή αντίδραση;

«Αναλύουμε το παιχνίδι και βλέπουμε τα λάθη μας, αλλά αυτό δε σημαίνει πως αν παίζαμε ξανά σε 3 μέρες, δεν θα κάναμε τα ίδια λάθη. Κάθε παιχνίδι είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά αυτό δε σημαίνει πως τα λάθη δεν επαναλαμβάνονται. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας και να πάμε στα επόμενα ματς με περισσότερη συγκέντρωση στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μέσα στο γήπεδο».

Επόμενος αντίπαλος ο Λεβαδειακός, μια ομάδα εντυπωσιακή, αποκλείστηκε απ’ τη συνέχεια του Κυπέλλου. Θέλει να εκμεταλλευτεί η ομάδα του ένα πιθανό ψυχολογικό άδειασμα της ομάδας του Λεβαδειακού;

«Είχαν ένα άσχημο αποτέλεσμα, αν και κατάφεραν με τις νίκες τους να φτάσουν ως τον ημιτελικό του Κυπέλλου. Αν είχαν πάει ένα καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας, θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό με περισσότερες πιθανότητες. Όταν μια ομάδα χάνει, χάνεται και η αυτοπεποίθηση. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι απ’ το πρώτο λεπτό, για να μην τους επιτρέψουμε να βρουν τη χαμένη τους αυτοπεποίθηση».

100 ματς συμπλήρωσε ο Φρανθίσκο Ορτέγκα, κάποιες φορές τα ακούει απ’ τον «δάσκαλο» Μεντιλίμπαρ, ωστόσο του έχει δώσει τα περισσότερα ματς στη θητεία του στον Ολυμπιακό. Θέλουμε το σχόλιο του γι’ αυτά τα 100 ματς...

«Για να το καταφέρνει αυτό μέσα σε 2 χρόνια, σημαίνει πως το έχει κατακτήσει ο ίδιος! Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, το αποδεικνύει η καθημερινή του δουλειά. Προσπαθεί να αφομοιώσει αμέσως, κάθε πληροφορία που του δίνεις και τον συγχαίρουμε γι' αυτό το ορόσημο!».

Διαβάστε επίσης