Ίλια Μαλίνιν: Από την κορυφή και την αποθέωση, στον «φόβο» - Το μήνυμά του για την ψυχική υγεία

Ο Ίλια Μαλίνιν είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πρόσωπα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο - Κόρτινα: Αρχικά, διότι γνώρισε παγκόσμια αποθέωση, όταν πέτυχε να εκτελέσει ένα πολύ δύσκολο άλμα στον πάγο.

Στη συνέχεια διότι δεν βρέθηκε ξανά στο βάθρο των νικητών, όπως αναμενόταν.

Η διαδρομή του στους Αγώνες όμως κλείνει με ένα ισχυρό μήνυμα για την ψυχική υγεία των πρωταθλητών.

Κατά τη διάρκεια μιας φορτισμένης συναισθηματικά εμφάνισης στο ολυμπιακό γκαλά καλλιτεχνικού πατινάζ το Σάββατο, ο 21χρονος Μαλίνιν εμφανίστηκε φορώντας γκρι φούτερ με τη λέξη «Fear» (Φόβος) γραμμένη ανάποδα, σε μια συμβολική κίνηση «αποτίναξης» των αρνητικών σχολίων και της πίεσης που – όπως άφησε να εννοηθεί – ενισχύονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

AP

Το πρόγραμμά του, υπό τους ήχους του τραγουδιού «Fear» του NF, κορυφώθηκε με το χαρακτηριστικό του backflip, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα από τις εξέδρες.

«Η αποψινή εμφάνιση ήταν απλώς μια προέκταση των συναισθημάτων που βιώνω τον τελευταίο χρόνο, στο πλαίσιο αυτών των Ολυμπιακών Αγώνων», δήλωσε ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στους δημοσιογράφους.

Ο αποκαλούμενος «Quad God» ήταν το μεγάλο φαβορί για το χρυσό στο ατομικό αγώνισμα των ανδρών, ωστόσο κατέληξε στην όγδοη θέση μετά το ελεύθερο πρόγραμμα. «Ήταν εξαιρετικά αγχωτικό. Τεράστια πίεση από τον κόσμο, τον θόρυβο, τα μέσα ενημέρωσης, τις σκέψεις… Είναι κάτι που κανένας αθλητής δεν θα έπρεπε να περνά», ανέφερε. «Όμως πρέπει να σηκωνόμαστε και να συνεχίζουμε, ό,τι κι αν συμβεί. Δεν είναι το τέλος για μένα - υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα σχέδια στο μέλλον».

AP

Ο Μαλίνιν πρόσθεσε ότι οι μη αγωνιστικές εμφανίσεις τον βοηθούν να «επαναφορτίζεται».

«Μπορώ να δείξω τα αληθινά μου συναισθήματα και την καθαρή ενέργεια που έχω. Έμαθα τόσα πολλά από αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το να έχω μια Ολυμπιακή εμπειρία στην πλάτη μου είναι γνώση που θα με βοηθήσει να προσεγγίσω διαφορετικά τους επόμενους. Θα αφιερώσω τα επόμενα τέσσερα χρόνια στο να καταλάβω τι μπορώ να κάνω διαφορετικά και να επιστρέψω με ακόμα καλύτερη στρατηγική».

AP

Διαβάστε επίσης