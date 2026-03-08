Ημέρα της Γυναίκας: Τα κορίτσια της κολύμβησης μιλούν για το «σημάδι που δεν σβήνει μόνο του»

Η ισότητα δεν μπορεί να περιμένει 300 χρόνια – Το μήνυμα των γυναικών της ΚΟΕ για την Ημέρα της Γυναίκας

Ημέρα της Γυναίκας: Τα κορίτσια της κολύμβησης μιλούν για το «σημάδι που δεν σβήνει μόνο του»
Επτά γυναίκες από την κολύμβηση μεταφέρουν το δικό τους μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας, σε έναν κόσμο που συχνά αρκείται σε τυπικές ευχές και δεν επεξεργάζεται ουσιαστικά τα ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Επτά κυρίες, επτά διαφορετικές αφετηρίες, μία κοινή εικόνα. Πέντε αθλήτριες που δαμάζουν το νερό, μία φροντίστρια που αποτελεί τον «αόρατο» πυλώνα της καθημερινότητας και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που συμβάλλει στη χάραξη στρατηγικής, ενώνονται σε μια στιγμή, σ' ένα μικρό μανιφέστο, από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Οι Άννα Ντουντουνάκη (κολύμβηση), Φωτεινή Τριχά (υδατοσφαίριση), Σοφία Μαλκογεώργου (Καλλιτεχνική Κολύμβηση), Μαργαρίτα Γιαννοπούλου (καταδύσεις), Ειρήνη Δεληγιάννη (Τεχνική Κολύμβηση), η Μαρία Γαβριέλα Αναγνωστοπούλου από το ΔΣ της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και η φροντίστρια Στέλλα Κοντογεώργου συναντήθηκαν για να υπενθυμίσουν ότι όταν οι γυναίκες υποστηρίζονται και ευημερούν, όλοι ανυψώνονται, από άκρη σε άκρη της κοινωνίας. Στάθηκαν μπροστά στον φακό για να τονίσουν ότι συνεχίζουν να αγωνίζονται, να κερδίζουν, να κατακτούν και θα συνεχίσουν. Για τη γυναίκα της διπλανής πόρτας, τη γυναίκα στο γραφείο, τη γυναίκα στο κολυμβητήριο και στη θάλασσα. Για όλες: για τις δυνατές και για όσες χρειάζονται υποστήριξη.

https://www.instagram.com/reel/DVnlEvhDGvA/

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά μια πράξη που κοιτάζει κατάματα τον χρόνο. Πριν από τρία χρόνια ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, περιέγραψε τον ζόφο. Δήλωσε πως η πλήρης ισότητα των φύλων έχει μετατεθεί για τρεις αιώνες. Αυτά τα 300 χρόνια δεν είναι απλώς ένα στατιστικό, αλλά αποτυπώνουν μια παγκόσμια κοινωνική αποτυχία. Για τις γυναίκες του υγρού στίβου, που έχουν μάθει ότι λίγα δευτερόλεπτα και λίγα εκατοστά μπορούν να κρίνουν τα πάντα, η αναμονή τριών αιώνων δεν μπορεί να είναι επιλογή. Είναι μια πρόκληση που πρέπει να καταρριφθεί.

poloww2-75ce0.jpg

Η σκέψη τους είναι απλή: η ισότητα δεν πρέπει να είναι ένας μακρινός τερματισμός, αλλά η ίδια η διαδρομή που διανύουμε σήμερα. Οι επτά γυναίκες της φωτογραφίας αντιλαμβάνονται την επείγουσα ανάγκη να κλείσει η ψαλίδα της ανισότητας σύντομα. Στον χώρο του υγρού στίβου, όπου η παρουσία των γυναικών γίνεται ολοένα και πιο ορατή σε όλα τα επίπεδα, η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας εξακολουθεί να επιχειρεί σταθερά βήματα προς μια πιο ισότιμη πραγματικότητα και να ακούει τη σύγχρονη γυναίκα, να ακούει τις δικές της γυναίκες.

kkkkkk-c83b3.jpg

Η πλατφόρμα της International Women's Day 2026 έχει ως φετινό θέμα το «Give To Gain», υπογραμμίζοντας την αξία της έμπρακτης στήριξης, της ενδυνάμωσης και της ανταποδοτικότητας με χρόνο, γνώσεις, ευκαιρίες για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας την ώρα που ο ΟΗΕ επισημαίνει να εστιάσουμε σε “Δικαιώματα. Δικαιοσύνη. Δράση”. Οι κυρίες της ΚΟΕ συντάσσονται.

Σήμερα δεν περιμένουμε το μέλλον. Το διεκδικούμε στην πισίνα, στο γραφείο, στη ζωή.

https://www.instagram.com/p/DVne22tDEtm/
