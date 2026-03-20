Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας, τον τελικό βόλεϊ και κλειστό στίβο

Η κρίσιμη αναμέτρηση για την 32η αγωνιστική της EuroLeague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ερυθρό Αστέρα δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο κάνει σήμερα πρεμιέρα, ενώ το βράδυ είναι προγραμματισμένος και ο τελικός του Κυπέλλου βόλεϊ ανδρών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Φλοίσβο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 1η μέρα

13:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)

18:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Δοκιμές)

19:00 ΕΡΤ1 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

19:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Δοκιμές)

19:30 Novasports 2HD Καρλσρούη – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Νάπολι SerieA

19:45 Novasports Start Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Novasports 4HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

20:15 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Δοκιμές)

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Λειψία – Χόφενχαϊμ Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός-Φλοίσβος τελικός Κυπέλλου βόλεϊ

21:45 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Ουντινέζε Serie A

22:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πρέστον – Στόουκ EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Εστρέλα – Κάζα Πία Liga Portugal