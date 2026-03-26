Ολυμπιακοί Αγώνες: Τέλος οι τρανς αθλήτριες - «Είναι θέμα δικαιοσύνης» η θέση της ΔΟΕ

Σε μια αυτονόητη κίνηση προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, καθώς θεσπίζει υποχρεωτικού ελέγχου φύλου για τη συμμετοχή στα γυναικεία αγωνίσματα, θέτοντας ουσιαστικά εκτός τις τρανς αθλήτριες.

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, οι αθλήτριες θα υποβάλλονται μία φορά στη ζωή τους σε εξέταση για το γονίδιο SRY, το οποίο εντοπίζεται στο χρωμόσωμα Υ και αποτελεί δείκτη βιολογικού φύλου. Η ΔΟΕ υποστηρίζει ότι το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην προστασία της «δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της ακεραιότητας» στον γυναικείο αθλητισμό.

Η απόφαση αυτή έρχεται να ευθυγραμμιστεί με αντίστοιχες κινήσεις άλλων ομοσπονδιών, όπως η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, η οποία από πέρυσι έχει καταστήσει υποχρεωτικό τον έλεγχο για τη συμμετοχή σε μεγάλες διοργανώσεις.

Τέλος για τις τρανς συμμετοχές

Με τη νέα ρύθμιση, περιπτώσεις όπως εκείνη της τρανς αρσιβαρίστριας Λόρελ Χάμπαρντ – που είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς του Τόκιο – δεν θα είναι πλέον εφικτές. Παράλληλα, αθλήτριες με διαταραχές ανάπτυξης φύλου (DSD) θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν επωφελούνται από αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, υπερασπίστηκε την απόφαση, τονίζοντας ότι βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και έχει διαμορφωθεί με τη συμβολή ιατρικών ειδικών. Όπως δήλωσε, ακόμη και οι μικρότερες διαφορές μπορούν να κρίνουν ένα μετάλλιο, γι’ αυτό και – όπως υποστήριξε – δεν είναι δίκαιο να αγωνίζονται βιολογικοί άνδρες στην κατηγορία των γυναικών.

Τόνισε, ωστόσο, ότι όλοι οι αθλητές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, ενώ προβλέπεται και παροχή ενημέρωσης και ιατρικής υποστήριξης γύρω από τη διαδικασία.

Καθοριστικό ρόλο στην αυστηροποίηση των κανονισμών έπαιξαν πρόσφατες υποθέσεις που προκάλεσαν έντονες αντιπαραθέσεις. Μεταξύ αυτών, οι περιπτώσεις των μποξέρ Ιμάνε Κελίφ και Λιν Γιου-τινγκ στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024.

Η Κελίφ, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είναι τρανς, δηλώνοντας πρόθυμη να υποβληθεί σε οποιονδήποτε έλεγχο απαιτηθεί. Από την πλευρά της, η Λιν έχει ήδη λάβει έγκριση να επιστρέψει στη δράση μετά από σχετικό έλεγχο, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για την αξιοπιστία προηγούμενων αποκλεισμών.

Στο παρελθόν, ανάλογες αντιπαραθέσεις είχαν προκύψει και με την περίπτωση της Κάστερ Σεμένια, η οποία, αν και είχε γεννηθεί γυναίκα, παρουσίαζε υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης και διαφορετικό χρωμοσωμικό πρότυπο.