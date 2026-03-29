Ιστορική στιγμή για την ξιφασκία στην Ελλάδα: Ολοκληρώθηκε το 1ο Πανελλήνιο Βαθμολογούμενο Κύπελλο

Μια νέα σελίδα γράφτηκε για τις Ιστορικές Ευρωπαϊκές Πολεμικές Τέχνες (HEMA) στην Ελλάδα, καθώς το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο Αγίας Παρασκευής το 1ο Πανελλήνιο Κύπελλο Ιστορικής Ξιφασκίας. ​

​Μέχρι σήμερα, η κοινότητα της Ιστορικής Ξιφασκίας στην Ελλάδα συμμετείχε σε φιλικά διασυλλογικά τουρνουά —όπως τα γνωστά «Παλαιολόγεια» το «Κύπελλο Χειμώνα» κτλ — ή σε διεθνείς διοργανώσεις όπως το «Hemathlon». Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται ένα πανελλήνιο κύπελλο με επίσημο σύστημα βαθμολόγησης, υπό την αιγίδα του Historical Fencing Ratings Greece. ​

Η κίνηση αυτή θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη, θεσμική θωράκιση και αναγνώριση του αθλήματος στη χώρα μας, μετατρέποντας την ενασχόληση με τα ιστορικά όπλα σε μια οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα με εθνική κατάταξη. ​Δράση με Μακριά Σπαθιά και Ξίφη ​Το αγωνιστικό πρόγραμμα ήταν πλούσιο και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον. Συνολικά συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες από σωματεία και συλλόγους από την Αθήνα, τον Πειραιά , τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Μακρύ Σπαθί / ​Longsword: Οι αναμετρήσεις με το εμβληματικό μακρύ σπαθί κυριάρχησαν, αναδεικνύοντας το υψηλό τεχνικό επίπεδο των συμμετεχόντων.

Ξίφος / ​Rapier: Τη δεύτερη ημέρα των αγώνων, η σκυτάλη πέρασε στο Ξίφος , προσφέροντας θεαματικές μονομαχίες που απαιτούσαν ταχύτητα και απόλυτη ακρίβεια. ​Επίσημη Στήριξη από την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας

​Η σημασία της διοργάνωσης υπογραμμίστηκε από την παρουσία επίσημων φορέων του αθλητισμού. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (ΕΟΞ), εκπροσωπούμενη από τον Γενικό Γραμματέα, κ. Αθανάσιο Σάφαρη, ο οποίος πραγματοποίησε και τις απονομές των μεταλλίων στο Μακρύ Σπαθί. Επίσης, παρευρέθηκαν η πρωταθλήτρια ξιφασκίας στη Σπάθη, Αλίνα Κουρούση, και ο πρόεδρος του ΑΟ «Απόλλων» Βριλησσίων, κ. Ηλίας Κατσαρδής. ​

Οι Σύλλογοι που "Έγραψαν Ιστορία" ​Στο 1ο Πανελλήνιο Κύπελλο συμμετείχαν δυναμικά οι παρακάτω σύλλογοι και ακαδημίες, οι οποίοι αποτελούν τον "πυρήνα" του αθλήματος στην Ελλάδα: ​Ακαδημία Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών «Λέοντες» ​Pegasus - Athens Historical Fencing Club Α.Σ. ​ Ξιφομάχος ​ ​Α.Γ.Σ Ξιφασκίας ΑΞΙΟΝ Πειραιά ​Meandros HEMA Team - Piraeus ​Coriolanos Academia da Espada Hellas ​Silver Key Patras HEMA Club ​Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, οι διοργανωτές και οι αθλητές ανανέωσαν το ραντεβού τους για το μεγάλο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί τον προσεχή Ιούνιο.

