O Ματίας Λεσόρ αποκλειστικά στο ανανεωμένο OnSports: Η περιπέτεια υγείας και η σχέση με τον Θεό

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού μιλάει αποκλειστικά στην ανανεωμένη αθλητική ιστοσελίδα για όλους και για όλα στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη μετά την περιπέτεια της υγείας του

Newsbomb

Eurokinissi Sports
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ματίας Λεσόρ έδωσε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη μετά τον σοβαρό τραυματισμό που αντιμετώπισε.
  • Ο σέντερ του Παναθηναϊκού μίλησε για την κατάκτηση του πρώτου του ευρωπαϊκού τίτλου με την ομάδα.
  • Περιέγραψε την ψυχική δύναμη και την πίστη στον Θεό που τον βοήθησαν να ξεπεράσει τη δυσκολία του τραυματισμού.
  • Εξέφρασε θερμά λόγια για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και αναφέρθηκε στις κρίσιμες αναμετρήσεις με τη Βαλένθια.
  • Δηλώνει βέβαιος ότι σύντομα θα επιστρέψει στο κορυφαίο αγωνιστικό επίπεδο που είχε πριν τον τραυματισμό.
Snapshot powered by AI

Εντυπωσιακή πρεμιέρα για το ανανεωμένο OnSports.grμε την εκπομπή «THE LOCKER ROOM» και πρώτο καλεσμένο τον Ματίας Λεσόρ.

Σε μια άκρως αποκαλυπτική συζήτηση, ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος διανύει την τρίτη του σεζόν με το τριφύλλι στο στήθος, ανοίγει τα χαρτιά του και μιλάει αποκλειστικά στην ανανεωμένη αθλητική ιστοσελίδα για όλους και για όλα στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Ο Γάλλος καταθέτει την ψυχή του και μιλάει τόσο για τον άνθρωπο Ματίας όσο και για τον επαγγελματία Λεσόρ. Αναφέρεται στην κατάκτηση του πρώτου του ευρωπαϊκού τίτλου με τον Παναθηναϊκό και στέκεται ιδιαίτερα στον σοβαρό τραυματισμό που ανέκοψε την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.

Ο ίδιος περιγράφει τον εσωτερικό του κόσμο και τη δύναμη ψυχής που χρειάστηκε, εξηγώντας πώς αντιμετώπισε τον τραυματισμό του ως μια τεράστια πρόκληση την οποία όφειλε να ξεπεράσει. Μάλιστα, δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του με τον Θεό, η οποία τον βοήθησε να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού αναφέρεται με θερμά λόγια στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ενώ δίνει το στίγμα του και για τις κρίσιμες αναμετρήσεις απέναντι στη Βαλένθια. Επίσης ξεδιπλώνει τα μελλοντικά του σχέδια και εκφράζει την απόλυτη σιγουριά του πως σύντομα θα καταφέρει να φτάσει ξανά στο κορυφαίο αγωνιστικό επίπεδο όπου βρισκόταν πριν από εκείνο το βράδυ που πάγωσε ολόκληρο το ΟΑΚΑ.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την αποκλειστική συνέντευξη του Ματίας Λεσόρ:

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για τα αθλητικά στο ανανεωμένο ΟnSports

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
