Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Σορτς - Το αντίο της ομάδας και του παίκτη

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Τι Τζέι Σορτς.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» γνωστοποίησε το «διαζύγιο» των δύο πλευρών και με τον τρόπο της αναγνώρισε την εξαιρετική προσπάθεια που έκανε ο Αμερικανός καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα, με τις δύο πλευρές να «χωρίζουν» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αναλυτικά ο Παναθηναϊκός ανέφερε:

«Σε ευχαριστούμε Τι Τζέι Σορτς.

Έδωσες τα πάντα στο παρκέ και έκανες κάθε στιγμή ξεχωριστή.

Σου ευχόμαστε ότι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας σου.

Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος»

Thank you @TjShorts5! ?



You left everything on the floor and made every moment special.



Wishing you all the best on your next chapter! ?



Once a green, always a green! ☘️#paobcaktor pic.twitter.com/5X8uuupcKc — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 23, 2026

Αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Σορτς: «Ευχαριστώ για την υποστήριξη σε μια δύσκολη χρονιά»

«Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη σε μία δύσκολη χρονιά. Ο μαραθώνιος συνεχίζεται. Τα λέμε σύντομα!».