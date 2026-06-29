Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο προπονητής της Νότιας Κορέας – Του απαγορεύουν την είσοδο σε μαγαζιά

Snapshot Ο προπονητής της Νότιας Κορέας, Χονγκ Μιούνγκ–μπο, παραιτήθηκε μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τα νοκ–άουτ του Μουντιάλ.

Η ομάδα αποκλείστηκε λόγω δύο ηττών από Μεξικό και Νότια Αφρική, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στον όμιλο.

Φιλάθλοι και καταστηματάρχες εξέφρασαν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους με συμβολικές πινακίδες που απαγόρευαν την είσοδο στον προπονητή.

Ο Χονγκ Μιούνγκ–μπο δέχτηκε απειλητικά μηνύματα, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της Αστυνομίας.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας διέταξε επίσημη έρευνα για τον πρόωρο αποκλεισμό της ομάδας στο Μουντιάλ. Snapshot powered by AI

Ο προπονητής της Νότιας Κορέας, Χονγκ Μιούνγκ–μπο, παραιτήθηκε μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τα νοκ–άουτ του Μουντιάλ κι εξαιτίας αυτής της εξέλιξης θεωρείται persona non grata στην ασιατική χώρα.

Η Νότια Κορέα δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της, καθώς μετά τη νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης επί της Τσεχίας ακολούθησαν δύο ήττες από Μεξικό και Νότια Αφρική, αποτελέσματα που την έφεραν στην 3η θέση του ομίλου και εκτός συνέχειας.

Η δυσαρέσκεια των φιλάθλων έλαβε μεγάλες διαστάσεις, καθώς αρκετοί καταστηματάρχες τοποθέτησαν πινακίδες που απαγόρευαν συμβολικά την είσοδο στον 57άχρονο προπονητή. Ορισμένοι εξήγησαν ότι επρόκειτο για χιουμοριστική κίνηση με στόχο να διασκεδάσουν τους πελάτες τους, ενώ, άλλοι ανέφεραν πως ήταν ένας τρόπος να εκφράσουν την απογοήτευση για την αποτυχημένη πορεία της ομάδας.

Παράλληλα, δεν έλειψαν και τα απειλητικά μηνύματα εις βάρος του Χονγκ Μιούνγκ–μπο, γεγονός που οδήγησε στην παρέμβαση της Αστυνομίας. Παράλληλα, ο τηλεοπτικός σταθμός KBS επέλεξε να θολώσει το πρόσωπο του πρώην πλέον ομοσπονδιακού προπονητή σε ρεπορτάζ για τον αποκλεισμό.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας ζήτησε έρευνα για τον πρόωρο αποκλεισμό

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιούνγκ, διέταξε επίσημη έρευνα για την απογοητευτική πορεία και τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από τη συνέχεια του Μουντιάλ, τονίζοντας πως «δεν είμαι απλώς έκπληκτος από αυτό το απροσδόκητο αποτέλεσμα, αλλά κι εντελώς μπερδεμένος».