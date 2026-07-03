Μουντιάλ 2026: Οπαδός που είχε εξαφανιστεί ενώ ταξίδευε στις ΗΠΑ βρέθηκε σε... μπαρ στην Ισπανία

Snapshot Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ εξαφανίστηκε ενώ ταξίδευε στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε 10 ημέρες αργότερα σε μπαρ στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Ο Χιούιτ έχασε το κινητό του με τα εισιτήρια κατά την ενδιάμεση στάση στη Βαρκελώνη και εγκλωβίστηκε εκεί χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η οικογένεια τον εντόπισε μέσω φωτογραφίας στο Facebook που τραβήχτηκε σε μπαρ της Βαρκελώνης.

Ο Χιούιτ ήρθε σε επαφή με την οικογένειά του μετά από 10 ημέρες, βάζοντας τέλος στις αναζητήσεις. Snapshot powered by AI

Ένας Άγγλος, ο οποίος εξαφανίστηκε ενώ ταξίδευε στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσει την χώρα του στο Μουντιάλ, βρέθηκε σώος και αβλαβής σε ένα... μπαρ στην Ισπανία 10 ημέρες αργότερα, βάζοντας τέλος στις αγωνιώδεις έρευνες της οικογένειάς του.

Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ είχε μιλήσει τελευταία φορά με την οικογένειά του στις 21 Ιουνίου, μία μέρα αφότου είχε αναχωρήσει αεροπορικώς από το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Ο Χιούιτ βρισκόταν στην Βαρκελώνη για μια σύντομη ενδιάμεση στάση πριν αναχωρήσει για τη Βοστώνη, όπου θα παρακολουθούσε τον αγώνα της Αγγλίας με την Γκάνα, ο οποίος έληξε 0-0.

Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ

Ωστόσο, φτάνοντας στην ισπανική πόλη ο 65χρονος συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το κινητό του, στο οποίο είχε τα εισιτήριά του, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί εκεί, όπως δήλωσε ο αδελφός του, Γκάρι, μιλώντας στην εφημερίδα The Sun.

«Δεν σκέφτηκε να πάει στην πρεσβεία, γιατί είχε ακόμα το διαβατήριό του, οπότε πίστεψε ότι δεν θα του έδιναν ιδιαίτερη σημασία», πρόσθεσε.

Καθώς ο Χιούιτ δεν είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν ήξερε ότι η οικογένειά του τον αναζητούσε απεγνωσμένα.

«Απλά συνέχισε να εξερευνά τη Βαρκελώνη και παρακολουθούσε τους αγώνες της Αγγλίας σε διάφορα μπαρ. Έτσι τον εντοπίσαμε», εξήγησε ο Γκάρι.

Η οικογένεια του 65χρονου τον εντόπισε μέσω μιας φωτογραφίας στο Facebook, η οποία είχε τραβηχτεί σε ένα μπαρ της Βαρκελώνης.

Η φωτογραφία που βοήθησε την οικογένεια του 65χρονου να τον εντοπίσει σε ένα μπαρ στην Βαρκελώνη

Έτσι, το υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με την Interpol ξεκίνησαν έρευνα για να εντοπίσουν τον Χιούιτ.

Δέκα ημέρες αργότερα, η βρετανική πρεσβεία στην Ισπανία εντόπισε το ξενοδοχείο του 65χρονου μέσω των πληρωμών με την πιστωτική του κάρτα και τον έφερε σε επαφή με την οικογένειά του.

«Ως οικογένεια, επιθυμούσαμε απεγνωσμένα να βάλουμε ένα χαρούμενο τέλος σε αυτό το φρικτό επεισόδιο, και επιτέλους το έχουμε», κατέληξε ο Γκάρι.