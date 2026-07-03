Μουντιάλ 2026: Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ πανηγύρισαν την πρόκριση της Ισπανίας – Βίντεο

Η Ισπανία πανηγύρισε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, κερδίζοντας άνετα και επιβλητικά με 3–0 την Αυστρία. Οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Πενέλοπε Κρουζ και Ροζαλία, που βρέθηκαν στο Λος Άντζελες, γιόρτασαν έξαλλα την επιτυχία της ομάδας τους.

Μόλις ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη της αναμέτρησης, οι τρεις διάσημοι Ισπανοί πανηγύρισαν χορεύοντας από τις εξέδρες για την πρόκριση.

Η Πενέλοπε Κρουζ φορούσε μάλιστα και μία μπλούζα της εθνικής Ισπανίας για να δείξει τη στήριξη στην ομάδα του Ντε Λα Φουέντε και όπως ήταν λογικό, «μαγνήτισε» τα βλέμματα των σχεδόν 71.000 φιλάθλων που βρέθηκαν στο Λος Άντζελες για την αναμέτρηση.

Η Ισπανία, μετά την πρόκριση, θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία στους «16» του θεσμού.