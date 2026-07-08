Η FIBA υποκλίνεται στον Μάικ Τζέιμς: «Αν θέλει να σκοράρει, δεν μπορείς να τον σταματήσεις»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ολοκλήρωσαν με θετικό πρόσημο τις υποχρεώσεις τους για την α’ φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ, επικρατώντας του Μεξικού με 94–93, έχοντας τον Μάικ Τζέιμς σε εξαιρετικό βράδυ.

Με αυτήν τη νίκη τερμάτισαν πρώτοι στον όμιλο με ρεκόρ 5–1, ενώ, στην επόμενη φάση προκρίθηκε και το Μεξικό με ρεκόρ 3–3.

Ο Τζέιμς ήταν ο κορυφαίος του παρκέ, μετρώντας 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε μόλις 19 λεπτά συμμετοχής. Πρώτος σκόρερ των Αμερικανών ήταν ο Τόρεϊ Κρεγκ με 23 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά, ο Πάκο Κρους ξεχώρισε με 30 πόντους, με τον Γιαχίρ Μπονίγια να προσθέτει 25 πόντους με 16 ριμπάουντ.

Το βράδυ της Τρίτης (07/07), η FIBA αποθέωσε τον άλλοτε «αστέρα» του Παναθηναϊκού, ο οποίος αναζητά τον επόμενο σταθμό στην πλούσια καριέρα του μετά το «διαζύγιο» με τη Μονακό, γράφοντας σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα: «Αν ο Μάικ Τζέιμς θέλει να σκοράρει, το κάνει. Δεν μπορείς να τον σταματήσεις».