Μουντιάλ 2026: Αγγλία - Νορβηγία 1-1 στο Α΄ ημίχρονο

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ισοφαρίζει σε 1-1 για την Αγγλία στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, απαντώντας στο προβάδισμα της Νορβηγίας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μουντιάλ 2026: Αγγλία - Νορβηγία 1-1 στο Α΄ ημίχρονο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η χαρά των Σκανδιναβών με το γκολ του Σιέλντερουπ δεν κράτησε για πολύ στο Hard Rock Stadium, καθώς η ποιότητα των «Τριών Λιονταριών» μίλησε την πιο κρίσιμη στιγμή. Η Αγγλία αντέδρασε υποδειγματικά μετά το ξαφνικό σοκ και κατάφερε να φέρει γρήγορα το παιχνίδι στα ίσα, αλλάζοντας εντελώς τις ισορροπίες πριν από την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Το συγκρότημα του Τόμας Τούχελ βγήκε αμέσως μπροστά και πίεσε ψηλά. Μετά από μια εξαιρετική συνεργασία και οργανωμένη επίθεση από τον άξονα, η μπάλα έφτασε στον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης πάτησε περιοχή, βρήκε τον ελεύθερο χώρο που χρειαζόταν και με ένα υποδειγματικό, ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Νίλαντ, γράφοντας το 1-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Η Νορβηγία, που είχε προηγηθεί με το απίθανο γκολ-σέντρα του Ανδρέα Σιέλντερουπ στο 35ο λεπτό, καλείται τώρα να διαχειριστεί την πίεση και να ανασυντάξει τις γραμμές της.

Το θρίλερ ξεκίνησε στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο εξτρέμ της Μπενφίκα, Ανδρέας Σιέλντερουπ, πήρε τη μπάλα μέσα στην περιοχή από τα δεξιά και επιχείρησε μια σέντρα-σουτ που έπιασε την αγγλική άμυνα στον ύπνο. Η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά, κρέμασε τον Τζόρνταν Πίκφορντ και κατέληξε στο βάθος της εστίας της Αγγλίας, ξεσηκώνοντας θύελλα πανηγυρισμών στον νορβηγικό πάγκο. Είτε το ήθελε είτε όχι, το γκολ ήταν ένα αληθινό αριστούργημα που «πάγωσε» το συγκρότημα του Τόμας Τούχελ.

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