Οριστική διακοπή στο Ράγιο Βαγιεκάνο - Μπιλμπάο λόγω ρίψης χάρτινων αεροπλάνων - Βίντεο

Snapshot Η αναμέτρηση της La Liga μεταξύ Ράγιο Βαγιεκάνο και Αθλέτικ Μπιλμπάο διακόπηκε οριστικά λόγω ρίψης χάρτινων αεροπλάνων και άλλων αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο.

Οι οπαδοί της Ράγιο διαμαρτυρήθηκαν έντονα κατά του προέδρου Ραούλ Μαρτίν Πρέσα.

Η ρίψη των αντικειμένων έγινε με σκοπό να επισημανθεί η έλλειψη προσωπικού καθαρισμού στις εγκαταστάσεις του Βαγιέκας.

Ο διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ ζήτησε την οριστική διακοπή του αγώνα λόγω της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Οριστική διακοπή στην αναμέτρηση της La liga μεταξύ της Ράγιο Βαγιεκάνο με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στην Ισπανία ζήτησε ο διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ αφού οι φίλαθλοι των γηπεδούχων για να διαμαρτυρηθούν κατά της διοίκησης πετούσαν στον αγωνιστικό χώρο χάρτινα αεροπλανάκια, σαίτες και άλλα αντικείμενα.

H ρίψη των αντικειμένων αλλά και οι έντονες διαμαρτυρίες έγιναν κατά του προέδρου Ραούλ Μαρτίν Πρέσα, με τον οποίοι οι φίλοι της Ράγιο βρίσκονται σε χρόνια διαμάχη. Μάλιστα η ρίψη των χάρτινων αντικειμένων έγινε στοχευμένα και εσκεμμένα επειδή στο Βαγιέκας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προσωπικό για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων!

Με πληροφορίες από onsports.gr