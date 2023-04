Η δημιουργός του ελληνικού «Are we dating the same guy?» στο Newsbomb.gr για τη θύελλα αντιδράσεων

«Are we dating the same guy?» - Η σελίδα στο Facebook που κάνει θραύση στο εξωτερικό έφτασε και στην Ελλάδα - H Ναταλί Γερογλή Γρηγορίου που βρίσκεται πίσω από την ομάδα μίλησε στο Newsbomb.gr για την ιδιωτική ομάδα που έγινε Viral εν μια νυκτί και αποτέλεσε θέμα συζήτησης στα Social Media.