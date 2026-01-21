Super League: Μόνο Έλληνες διαιτητές το Σαββατοκύριακο - Ποιοι σφυρίζουν Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό

Με δεδομένο ότι απουσιάζουν τα ντέρμπι, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα σφυρίξουν μόνο Έλληνες.

Επίσης, η αγωνιστική είναι… λειψή, καθώς δεν θα διεξαχθεί το Κηφισιά – ΠΑΟΚ, έπειτα από αίτημα του «Δικεφάλου του Βορρά» για αναβολή.

Η ΚΕΔ όρισε τον Τάσο Σιδηρόπουλο στο Ολυμπιακός – Βόλος, με τον Αθανάσιο Τζήλο να βρίσκεται στο VAR.

Στο παιχνίδι της Τρίπολης ανάμεσα στον Αστέρα AKTOR και την ΑΕΚ (24/01, 19:30), διαιτητής θα είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου, ενώ στο VAR θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Τέλος, την αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι (25/01, 19:30) θα διευθύνει ο Χρήστος Βεργέτης, με τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη να έχει τον ρόλο του VAR.

Οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24/01

17:00 Ολυμπιακός – Βόλος

Διαιτητής : Σιδηρόπουλος

: Σιδηρόπουλος Βοηθοί : Πολυχρόνης, Δημητριάδης

: Πολυχρόνης, Δημητριάδης 4ος : Ανδρικόπουλος

: Ανδρικόπουλος VAR : Τζήλος

: Τζήλος AVAR: Πουλικίδης

19:30 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ

Διαιτητής : Ευαγγέλου

: Ευαγγέλου Βοηθοί : Πάτρας, Τσολακίδης

: Πάτρας, Τσολακίδης 4ος : Πολυχρόνης

: Πολυχρόνης VAR : Τσακαλίδης

: Τσακαλίδης AVAR: Παπαπέτρου

20:00 ΑΕΛ – Πανσερραϊκός

Διαιτητής : Κόκκινος

: Κόκκινος Βοηθοί : Μπαλιάκας, Μάτσας

: Μπαλιάκας, Μάτσας 4ος : Ανδριανός

: Ανδριανός VAR : Ζαμπαλάς

: Ζαμπαλάς AVAR: Φωτιάς

Κυριακή 25/01

16:00 Άρης – Λεβαδειακός

Διαιτητής : Ματσούκας

: Ματσούκας Βοηθοί : Στεφανής, Βαλιώτης

: Στεφανής, Βαλιώτης 4ος : Κατοίκος

: Κατοίκος VAR : Κουμπαράκης

: Κουμπαράκης AVAR: Κόκκινος

18:00 ΟΦΗ – Παναιτωλικός

Διαιτητής : Κουκουλάς

: Κουκουλάς Βοηθοί : Κωνσταντίνου, Δέλλιος

: Κωνσταντίνου, Δέλλιος 4ος : Γεωργόπουλος

: Γεωργόπουλος VAR : Πουλακίδης

: Πουλακίδης AVAR: Πολυχρόνης

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Διαιτητής : Βεργέτης

: Βεργέτης Βοηθοί : Φωτόπουλος, Στάικος

: Φωτόπουλος, Στάικος 4ος : Γιουματζίδης

: Γιουματζίδης VAR : Κατσικογιάννης

: Κατσικογιάννης AVAR: Φωτιάς

