Super League: Μόνο Έλληνες διαιτητές το Σαββατοκύριακο - Ποιοι σφυρίζουν Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό
Η ΚΕΔ γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 18ης αγωνιστικής της Super League, η οποία περιλαμβάνει τους αγώνες, Ολυμπιακός – Βόλος, Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ και Ατρόμητος-Παναθηναϊκός.
Με δεδομένο ότι απουσιάζουν τα ντέρμπι, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα σφυρίξουν μόνο Έλληνες.
Επίσης, η αγωνιστική είναι… λειψή, καθώς δεν θα διεξαχθεί το Κηφισιά – ΠΑΟΚ, έπειτα από αίτημα του «Δικεφάλου του Βορρά» για αναβολή.
Η ΚΕΔ όρισε τον Τάσο Σιδηρόπουλο στο Ολυμπιακός – Βόλος, με τον Αθανάσιο Τζήλο να βρίσκεται στο VAR.
Στο παιχνίδι της Τρίπολης ανάμεσα στον Αστέρα AKTOR και την ΑΕΚ (24/01, 19:30), διαιτητής θα είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου, ενώ στο VAR θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.
Τέλος, την αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι (25/01, 19:30) θα διευθύνει ο Χρήστος Βεργέτης, με τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη να έχει τον ρόλο του VAR.
Οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής
Σάββατο 24/01
17:00 Ολυμπιακός – Βόλος
- Διαιτητής: Σιδηρόπουλος
- Βοηθοί: Πολυχρόνης, Δημητριάδης
- 4ος: Ανδρικόπουλος
- VAR: Τζήλος
- AVAR: Πουλικίδης
19:30 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ
- Διαιτητής: Ευαγγέλου
- Βοηθοί: Πάτρας, Τσολακίδης
- 4ος: Πολυχρόνης
- VAR: Τσακαλίδης
- AVAR: Παπαπέτρου
20:00 ΑΕΛ – Πανσερραϊκός
- Διαιτητής: Κόκκινος
- Βοηθοί: Μπαλιάκας, Μάτσας
- 4ος: Ανδριανός
- VAR: Ζαμπαλάς
- AVAR: Φωτιάς
Κυριακή 25/01
16:00 Άρης – Λεβαδειακός
- Διαιτητής: Ματσούκας
- Βοηθοί: Στεφανής, Βαλιώτης
- 4ος: Κατοίκος
- VAR: Κουμπαράκης
- AVAR: Κόκκινος
18:00 ΟΦΗ – Παναιτωλικός
- Διαιτητής: Κουκουλάς
- Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Δέλλιος
- 4ος: Γεωργόπουλος
- VAR: Πουλακίδης
- AVAR: Πολυχρόνης
19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
- Διαιτητής: Βεργέτης
- Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος
- 4ος: Γιουματζίδης
- VAR: Κατσικογιάννης
- AVAR: Φωτιάς