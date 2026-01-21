Τους έπιασαν επ’ αυτοφώρω να κλέβουν δίκυκλο στα Πατήσια - Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι

Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Τρίτης 21 Ιανουαρίου 2026 στην περιοχή των Πατησίων, την ώρα που προσπαθούσαν να κλέψουν ένα δίκυκλο.

Οι νεαροί, ηλικίας 16 και 17 ετών, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι είχαν λάβει σχετική ενημέρωση από το Κέντρο Άμεσης Δράσης κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους.

Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και τους βρήκαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να πάρουν τη μηχανή. Ακολούθησε η ακινητοποίησή τους χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Στη συνέχεια, οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για κλοπή οχήματος από κοινού. Αργότερα οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.