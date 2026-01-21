BBC: Δημοσιεύει εικόνες – ντοκουμέντα από εκατοντάδες νεκρούς Ιρανούς διαδηλωτές

Εκατοντάδες φωτογραφίες που αποκαλύπτουν τα πρόσωπα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων στο Ιράν δημοσιεύονται από το βρετανικό δίκτυο BBC και την υπηρεσία του, Verify, η οποία ασχολείται με την ερευνητική δημοσιογραφία.

Οι φωτογραφίες ανήκουν σε 326 θύματα από το Ιράν, μεταξύ των οποίων και 18 γυναίκες. Οι εικόνες προέρχονται από νεκροτομείο στα νότια της Τεχεράνης και αποτέλεσαν έναν από τους τρόπους που οι οικογένειες μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τους νεκρούς συγγενείς τους.

Οι φωτογραφίες δημοσιοποιήθηκαν θολωμένες καθώς το βρετανικό δίκτυο αναφέρει ότι είναι πολύ σκληρές και σε ορισμένες περιπτώσεις τα θύματα είχαν παραμορφωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν ήταν δυνατόν να γίνει η αναγνώρισή τους. Συνολικά 69 άτομα είχαν δηλωθεί ως αγνώστου ταυτότητας. Μόλις 28 από τα θύματα είχαν ετικέτες που ανέγραφαν το όνομά τους.

Σύμφωνα με το BBC, στις καρτέλες σε περισσότερους από 100 νεκρούς είχε γραφτεί ως ημερομηνία θανάτου η 9η Ιανουαρίου, μία από τις ημέρες της πιο σκληρής και αιματηρής καταστολής από το ιρανικό καθεστώς.

Οι εικόνες των θυμάτων στις διαδηλώσεις του Ιράν, τις οποίες δημοσίευσε το BBC.

Χιλιάδες οι νεκροί στο νεκροκτομείο

Το BBC Verify ανέλυσε 392 φωτογραφίες θυμάτων και κατάφερε να αναγνωρίσει τα 326 άτομα. Πηγές που επικαλείται το βρετανικό δίκτυο ανέφεραν ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών στο νεκροτομείο ανέρχονταν σε χιλιάδες.

Μια πηγή, η οποία παρέμεινε ανώνυμη για την ασφάλειά της, είπε στο BBC ότι δεν ήταν προετοιμασμένη για το μέγεθος της καταστροφής που συνάντησε μέσα στο νεκροτομείο και είδε θύματα ηλικίας από 12, 13 ετών έως 60 και 70 ετών.

Μέσα στο χάος που επικρατούσε στο νεκροτομείο, οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων ήταν μαζεμένοι γύρω από μια οθόνη. Εκεί περνούσαν οι εικόνες των νεκρών και προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν τους συγγενείς τους.

Η προβολή των φωτογραφιών διήρκεσε ώρες, είπαν οι πηγές του BBC και πρόσθεσαν ότι πολλά από τα θύματα είχαν τόσο σοβαρά τραύματα που δεν ήταν δυνατό να ταυτοποιηθούν. Το πρόσωπο ενός άνδρα ήταν τόσο πρησμένο που τα μάτια του ήταν σχεδόν αόρατα. Ένας άλλος άνδρας είχε ακόμα το αναπνευστικό σωλήνα στο στόμα του, γεγονός που υποδηλώνει ότι πέθανε στο νοσοκομείο αφού έλαβε ιατρική περίθαλψη.

Μερικά θύματα ήταν τόσο τραυματισμένα που οι οικογένειές τους ζήτησαν να δουν ξανά τις φωτογραφίες και να κάνουν ζουμ στα πρόσωπά τους για να βεβαιωθούν ότι ήταν πραγματικά αυτοί. Άλλες φορές, οι άνθρωποι αναγνώριζαν αμέσως τους αγαπημένους τους και έπεφταν στο πάτωμα με ουρλιαχτά.

