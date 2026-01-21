Παρατηρητήριο fake news της ΝΔ: Ψέμα ότι οι ευρωβουλευτές μας καταψήφισαν το δικαίωμα στην άμβλωση

«Ξαναζεσταμένα fake news», χαρακτηρίζει το Παρατηρητήριο της Fake News της Νέας Δημοκρατίας, τη διασπορά της είδησης ότι οι «γαλάζιοι» ευρωβουλευτές καταψήφισαν το 2021 το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Όπως αναφέρει πιο συγκεκριμένα η Πειραιώς, «ΜΜΕ και στελέχη της αντιπολίτευσης, τις τελευταίες μέρες ξαναζέσταναν και αναπαράγουν fake news του 2021, ότι δήθεν, η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισε έκθεση για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, η νομοθέτηση του οποίου, ούτως ή άλλως, αφορά τα εθνικά κοινοβούλια».

«Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι οι Ευρωβουλευτές της ΝΔ όχι μόνο δεν καταψήφισαν ποτέ, αλλά υπερψήφισαν το εν λόγω ψήφισμα», τονίζει στη συνέχεια το Παρατηρητήριο και καταλήγει: «Όπως φαίνεται και από τα πρακτικά της ψηφοφορίας, η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την έκθεση για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα και μάλιστα διαφοροποιώντας τη θέση της από αυτή του ΕΛΚ», επισυνάπτοντας και το σχετικό έγγραφο.

