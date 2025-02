Κάμερες ταχύτητας στους Χάρτες Google - Πώς να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο smartphone σας

Οι χάρτες Google, στην πραγματικότητα, έχουν ήδη τη λειτουργία της αυτόματης σηματοδότησης σταθερών ανιχνευτών ταχύτητας. Είναι επίσης δυνατό να προσθέσετε αυτό των κινητών συσκευών κατά την πλοήγηση, απλά κάνοντας κλικ στο κουμπί "+" και επιλέγοντας την επιλογή "κάμερα ταχύτητας για κινητά". Η λειτουργία ολοκληρώνεται πατώντας "Επιβεβαίωση".

Το λογισμικό, λοιπόν, είναι διαθέσιμο για smartphones αλλά και συμβατό με Android Auto και Apple Car Play. Αλλά ας δούμε ποιες είναι άλλες χρήσιμες εφαρμογές για αυτήν τη λειτουργία.

Οι εφαρμογές, όπου είναι διαθέσιμες, διαχωρίζονται σε αυτές για smartphone Android και Apple. Στην πρώτη περίπτωση, το TomTom Go Navigation είναι χρήσιμο για την εμφάνιση καμερών ταχύτητας στο χάρτη, απλώς κατεβάστε το από το Play Store (αλλά είναι επίσης διαθέσιμο για iPhone). Αναφέρει την παρουσία σταθερών και κινητών καμερών ταχύτητας ακόμη και χωρίς σύνδεση δικτύου.

Αφού το κατεβάσετε και πατήσετε πρώτα "Count on me" και μετά "Allow" για πρόσβαση στην τοποθεσία, η εφαρμογή θα στείλει μια ηχητική προειδοποίηση και ένα οπτικό σήμα στην οθόνη με το όριο ταχύτητας, κάθε φορά που υπάρχει κάμερα ταχύτητας κατά μήκος της διαδρομής. Το Waze είναι μια δωρεάν εφαρμογή που χρησιμοποιείται ευρέως από τους αυτοκινητιστές, οι οποίοι συμβάλλουν στη βελτίωση των ανιχνεύσεων με τις αναφορές τους όχι μόνο για κάμερες ταχύτητας αλλά και για τυχόν ατυχήματα, ουρές και επιβραδύνσεις, εργοτάξια και σημεία ελέγχου.

Το Coyote, διαθέσιμο τόσο για Android όσο και για Apple, είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές για κινητά για αναφορά κάμερας ταχύτητας, ένδειξη ορίου ταχύτητας, δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και GPS. Και πάλι, η ακρίβεια των πληροφοριών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους χρήστες που μοιράζονται με την υπόλοιπη κοινότητα τις συνθήκες του δρόμου στον οποίο βρίσκονται και το κάνουν με συνεχείς ενημερώσεις. Στην περίπτωση των καμερών ταχύτητας, οι προειδοποιήσεις εκδίδονται σε πραγματικό χρόνο και περίπου 30 χιλιόμετρα νωρίτερα, για να επιτρέψουν στον οδηγό να προσαρμόσει την ταχύτητά του. Τέλος, το Radarbot είναι επίσης πολύ δημοφιλές στους οδηγούς. Για να ενεργοποιήσετε τη σηματοδότηση των καθηγητών και των καμερών ταχύτητας, το κουμπί κάτω δεξιά πρέπει να είναι κόκκινο. Είναι διαθέσιμο στη δωρεάν έκδοση, αλλά υπάρχει και μια έκδοση Premium χωρίς τα διαφημιστικά πανό, έναντι αμοιβής.

Τι λέει ο νόμος

Ωστόσο, η αναφορά συσκευών ανίχνευσης ταχύτητας από μόνη της δεν επιτρέπεται πάντα από το νόμο τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρόστιμα είναι τσουχτερά.