Το μοναδικό «Μαύρο Φεγγάρι» του 2025 - Πώς θα δείτε το κοσμικό σόου τον Αύγουστο

Στις 23 Αυγούστου 2025, θα πραγματοποιηθεί ένα σπάνιο μαύρο φεγγάρι - το μοναδικό στο είδος του φέτος. Σύμφωνα με το IFLScience, θα είναι ένα εποχιακό μαύρο φεγγάρι, που σημαίνει ότι είναι το τέταρτο νέο φεγγάρι μέσα σε μια μόνο αστρονομική εποχή, ένα φαινόμενο που δεν θα συμβεί ξανά μέχρι το 2027. Ενώ το ίδιο το γεγονός θα είναι αόρατο με γυμνό μάτι, ο αντίκτυπός του στον νυχτερινό ουρανό θα είναι δραματικός, δημιουργώντας σχεδόν τέλειες συνθήκες για παρατήρηση στο βαθύ διάστημα.

Τι κάνει ένα μαύρο φεγγάρι σπάνιο

Η Σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη περίπου 12,37 φορές τον χρόνο. Τα περισσότερα χρόνια βλέπουμε 12 νέα φεγγάρια, αλλά κάθε τόσο, ο χρόνος προστίθεται σε 13. Όταν τέσσερα νέα φεγγάρια συμβαίνουν σε μία εποχή - η περίοδος μεταξύ ηλιοστασίου και ισημερίας - το τέταρτο ονομάζεται μαύρο φεγγάρι.

Ο όρος προέρχεται από αστρολογικούς κύκλους πριν από αιώνες, αρχικά αναφερόμενος σε έναν υποτιθέμενο κρυμμένο δορυφόρο της Γης, πριν προσαρμοστεί για να περιγράψει αυτόν τον σπάνιο σεληνιακό συγχρονισμό.

Σε αντίθεση με το γνωστό μπλε φεγγάρι (είτε η δεύτερη πανσέληνος σε έναν ημερολογιακό μήνα είτε η τρίτη πανσέληνος σε μια εποχή με τέσσερις), ένα μαύρο φεγγάρι εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της φάσης της νέας σελήνης. Σε αυτό το στάδιο, η Σελήνη ευθυγραμμίζεται μεταξύ της Γης και του Ήλιου, και εξαφανίζεται εντελώς από τον νυχτερινό ουρανό.

Η απουσία του φεγγαρόφωτος μπορεί να είναι ένα δώρο για τους αστρονόμους. Όπως σημειώνει το IFLScience, η φωτεινότητα της Σελήνης συχνά ξεπλένει τα αμυδρά ουράνια αντικείμενα, καθιστώντας τα δύσκολο να εντοπιστούν. Στις 23 Αυγούστου, η φυσική συσκότιση θα αποκαλύψει λεπτομέρειες του Γαλαξία μας, αστρικά σμήνη, ακόμη και μακρινά νεφελώματα με ασυνήθιστη σαφήνεια.

Το φετινό μαύρο φεγγάρι πέφτει λίγο μετά τη βροχή μετεωριτών των Περσείδων, η οποία κορυφώνεται στα μέσα Αυγούστου.

Τα επόμενα μεγάλα σεληνιακά γεγονότα

Εάν δεν μπορείτε να δείτε το φετινό εποχιακό μαύρο φεγγάρι στις 23 Αυγούστου 2025, ο ουρανός επιφυλάσσει περισσότερα.

Το επόμενο εποχιακό μαύρο φεγγάρι θα συμβεί στις 20 Αυγούστου 2028 και θα συμπέσει επίσης με μια υπερπανσέληνο. Το πιο ημερολογιακό «μηνιαίο μαύρο φεγγάρι» - όταν δύο νέα φεγγάρια συμβαίνουν μέσα στον ίδιο μήνα - προβλέπεται για τις 31 Αυγούστου 2027.

Από τη φωτεινή πλευρά, το επόμενο μπλε φεγγάρι - που ορίζεται ως η δεύτερη πανσέληνος σε έναν ημερολογιακό μήνα - θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2026. Κοιτάζοντας πιο μπροστά, ένα εποχιακό μπλε φεγγάρι - η τρίτη πανσέληνος σε μια εποχή που φιλοξενεί τέσσερις πανσελήνους - θα συμβεί στις 20 Μαΐου 2027.

