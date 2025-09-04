Έρχεται η ευρωπαϊκή υπερ-ταυτότητα -Πότε το νέο «ψηφιακό πορτοφόλι» θα είναι διαθέσιμο στους Έλληνες

Έρχεται η ευρωπαϊκή ψηφιακή υπερ-ταυτότητα (EUDI Wallet), που θα επιτρέπει τις μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με τη χρήση... κινητού τηλεφώνου, θα διευκολύνει την ψηφιακή υπογραφή και θα μειώσει δραστικά τον χρόνο κράτησης εισιτηρίων και επιβίβασης σε αεροπλάνα και πλοία!

Στους Έλληνες πολίτες το EUDI Wallet, όπως αναφέρουν Τα Νέα, θα είναι διαθέσιμο έως τον Νοέμβριο του 2026. Θα είναι το νέο πανευρωπαϊκό πιστοποιημένο ψηφιακό πορτοφόλι, που θα επιτρέπει σε όλους τους Ευρωπαίους να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται με ασφάλεια ψηφιακά έγγραφα ταυτότητας (διαβατήριο, νέα ταυτότητα, άδεια οδήγησης κ.ά), να εκτελούν ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές και να δημιουργούν δεσμευτικές ψηφιακές υπογραφές.

Τι θα προσφέρει το EUDI Wallet

Η λύση που θα προσφέρει το EUDI Wallet βασίζεται στην τεχνολογία Verifiable Credentials, που διασφαλίζει την αυθεντικότητα και ασφάλεια των εγγράφων, ενώ θα υποστηρίζει την ισχυρή αυθεντικοποίηση πελατών (SCA) και θα προστατεύει σε υψηλό βαθμό την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Μια άλλη καινοτομία είναι ότι η χρήση του νέου ευρωπαϊκού «πορτοφολίου» δεν θα απαιτεί σύνδεση στο Ίντερνετ (οι έλεγχοι των στοιχείων θα γίνονται offline), ενώ όλα τα στοιχεία θα μένουν στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη, χωρίς να καταλήγουν σε κάποιον server ή στο cloud.