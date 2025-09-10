Το iPhone 17, η νέα σειρά Apple Watch και τα AirPods Pro 3 σύντομα διαθέσιμα στην Vodafone

Τα καταστήματα και το eShop της Vodafone ετοιμάζονται να υποδεχθούν τη νέα γενιά των εμβληματικών προϊόντων της Apple, συμπεριλαμβανομένων των iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 και AirPods Pro 3.

Οι προπαραγγελίες για τα νέα μοντέλα iPhone ξεκινούν την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025, στις 15:00, ενώ θα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα από την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025, στις 8:00 π.μ. τοπική ώρα.

Πλήρεις πληροφορίες για τις τιμές και τη διαθεσιμότητα θα ανακοινωθούν σύντομα, οπότε μείνετε συντονισμένοι!

Διαβάστε επίσης