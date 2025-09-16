Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

Στη γραμμή κατάστασης του Android smartphone σας θα βρείτε εικονίδια για το Wi-Fi, το επίπεδο της μπαταρίας ή τις ειδοποιήσεις. Αν έχετε παρατηρήσει ποτέ μία πράσινη κουκκίδα εκεί, μην την αγνοήσετε. Κρύβει μια σημαντική λειτουργία προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Newsbomb

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη γραμμή κατάστασης του Android smartphone σας θα βρείτε εικονίδια για το Wi-Fi, το επίπεδο της μπαταρίας ή τις ειδοποιήσεις. Αν έχετε παρατηρήσει ποτέ μία πράσινη κουκκίδα εκεί, μην την αγνοήσετε. Κρύβει μια σημαντική λειτουργία προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το πράσινο σημείο στη γραμμή κατάστασης δείχνει ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται η κάμερα ή το μικρόφωνο της συσκευής Android. Επομένως, εμφανίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν χρησιμοποιείτε συνειδητά την κάμερα ή το μικρόφωνο
  • Όταν αυτές οι λειτουργίες χρησιμοποιούνται από μια ανοιχτή εφαρμογή (για παράδειγμα, όταν καταγράφετε ένα βίντεο στο Instagram)
  • Όταν η κάμερα και το μικρόφωνο είναι ενεργά στο παρασκήνιο χωρίς να το αντιλαμβάνεστε

Ιδιαίτερα το τελευταίο σημείο είναι σημαντικό από την άποψη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε τελική ανάλυση, κανείς δεν επιθυμεί η κάμερα και το μικρόφωνο να λειτουργούν συνεχώς χωρίς να το θέλει.

Η πράσινη κουκκίδα εισήχθη με το Android 12, σύμφωνα με τη Samsung. Το σύμβολο χρησιμεύει για να εφιστά την προσοχή των χρηστών σε κρυφές προσβάσεις.

Ποια εφαρμογή ενεργοποίησε την κουκκίδα

Εάν η κουκκίδα είναι ενεργή, παρόλο που δεν χρησιμοποιείτε συνειδητά την κάμερα ή το μικρόφωνο, είναι φυσικό να θέλετε να ταυτοποιήσετε ποια εφαρμογή είναι υπεύθυνη για αυτό. Ή αν υπάρχει κάποιο κακόβουλο λογισμικό ή spyware.

Για να το κάνετε αυτό πρέπει να τράβηξετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης και να πατήσετε την πράσινη κουκκίδα. Τότε θα δείτε ποια εφαρμογή έχει ενεργή πρόσβαση στην κάμερα και το μικρόφωνό σου.

Στα smartphone Pixel και Motorola, μπορείτε επίσης να δείτε στη γραμμή κατάστασης αν η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει πρόσβαση στην τοποθεσία σας. Ως πρώτη αντίδραση, μπορείτε να ελέγξετε αν η εφαρμογή είναι ακόμα ανοιχτή στο παρασκήνιο. Αν είναι, κλείστε την και η κουκκίδα θα εξαφανιστεί στις περισσότερες περιπτώσεις.

Αν σας ενοχλεί η σκέψη ότι οι εφαρμογές μπορούν να ανοίξουν την κάμερα και το μικρόφωνό σας ακόμα και όταν είναι ανοιχτές μόνο στο παρασκήνιο, μπορείτε να αφαιρέσετε από τις εφαρμογές την άδεια για αυτές τις λειτουργίες.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω την κουκκίδα;

Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς τη λειτουργία του πράσινου σημείου. Και αυτό για καλό λόγο, καθώς αποτελεί σημαντικό μέρος των μηχανισμών ασφαλείας του Android. Μπορείτε μόνο να το απενεργοποιήσετε ξεχωριστά για κάθε μία από τις εφαρμογές της συσκευής σας.

Με αυτόν τον τρόπο δεν απενεργοποιείτε την ίδια την κουκκίδα, αλλά την αιτία για την οποία ανάβει. Δηλαδή αφαιρείτε από συγκεκριμένες εφαρμογές την πρόσβαση στην κάμερα και το μικρόφωνο.

Πώς μπορείτε να ανακαλέσετε την πρόσβαση των εφαρμογών σε κάμερα και μικρόφωνο:

  1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις. > Εφαρμογές > Εμφάνιση όλων των εφαρμογών.
  2. Επιλέξτε την εφαρμογή της οποίας θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση.
  3. Κάντε κλικ στο Διαχείριση δικαιωμάτων > Απενεργοποίηση κάμερας, μικροφώνου ή τοποθεσίας.

Εναλλακτική διαδρομή:

  1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις. > Προστασία δεδομένων/Ιδιωτικότητα > Διαχείριση δικαιωμάτων.
  2. Επιλέξτε Κάμερα ή Μικρόφωνο ή και τα δύο διαδοχικά. Ανάλογα με το τι θέλετε να ελέγξετε.
  3. Στη συνέχεια, στο επόμενο παράθυρο, αναζητήστε την εφαρμογή της οποίας θέλετε να ελέγξετε ή να περιορίσετε την πρόσβαση.
  4. Πατήστε στην αντίστοιχη εφαρμογή > Απενεργοποιήστε την αντίστοιχη άδεια.

Σημαντικό: Αν το κάνετε αυτό, οι εφαρμογές δεν θα μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στις επιλεγμένες πληροφορίες και λειτουργίες, σύμφωνα με τη Samsung. Αυτό σημαίνει όμως και ότι ορισμένες λειτουργίες αυτής της εφαρμογής δεν θα λειτουργούν πλέον. Για παράδειγμα, η κάμερα στο Instagram ή η βιντεοκλήση στο WhatsApp και άλλες παρόμοιες λειτουργίες.

Συμβουλή: Μπορείτε απλά να αποκλείσειτε τις λειτουργίες αν δεν τις χρησιμοποιείτε συχνά και να τις ξεκλειδώσετε ξανά όταν τις χρειαστείτε. Αυτό λειτουργεί όπως περιγράφεται παραπάνω, μόνο που στο τέλος θα πρέπει να ενεργοποιήσειτε ξανά τη λειτουργία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεταμεσονύχτιες αφίξεις στη Γαύδο: Δύο λέμβοι με 109 μετανάστες σε 4 ώρες

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Εκκίνηση στα «αστέρια» - Πότε παίζει ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

06:39ΑΠΟΨΕΙΣ

Εθνικό Απολυτήριο: Ώρα για μια ουσιαστική αλλαγή στην εκπαίδευση;

06:36LIFESTYLE

Ο ΑΝΤ1 στη μάχη των σειρών – Οι πρεμιέρες και όσα θα δούμε

06:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αστροφυσικοί υπολόγισαν την απόσταση από πιθανούς «γείτονες» της ανθρωπότητας

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Γεωργιάδη κατά των Διεθνών Δικαστηρίων

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Οι 50αρηδες οι πραγματικοί «χαμένοι» της οικονομίας - Η άγνωστη Gen X πιο αδικημένη από όλες τις άλλες γενιές

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνας «αστυνομικός» άρπαξε λεφτά από 18χρονο στο κέντρο της Αθήνας

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ο απόλυτος οδηγός – Πώς να διεκδικήσετε αυξήσεις και αναδρομικά

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί στην κυβέρνηση βλέπουν σχέδιο «κρυφών φόρων Ανδρουλάκη»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Γολγοθάς» ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού: Τον έστειλαν σε λάθος νησί πριν από τον Αγιασμό

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Στήνει νέο «Άξονα του Κακού» - Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα;

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη σε όλη τη χώρα η Τρίτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου

04:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αντετοκούνμπο και Σπανούλης «έσυραν τον χορό» στον θρίαμβο της Εθνικής

04:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Γολγοθάς» ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού: Τον έστειλαν σε λάθος νησί πριν από τον Αγιασμό

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Στήνει νέο «Άξονα του Κακού» - Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα;

04:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αντετοκούνμπο και Σπανούλης «έσυραν τον χορό» στον θρίαμβο της Εθνικής

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Οι 50αρηδες οι πραγματικοί «χαμένοι» της οικονομίας - Η άγνωστη Gen X πιο αδικημένη από όλες τις άλλες γενιές

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Εκκίνηση στα «αστέρια» - Πότε παίζει ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Άτομο έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

06:36LIFESTYLE

Ο ΑΝΤ1 στη μάχη των σειρών – Οι πρεμιέρες και όσα θα δούμε

18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φτηνή αντιπολίτευση»: Ο Μαρινάκης απαντά στο «ο Αντετοκούνμπο δεν θα έπαιζε ποτέ στη σημερινή εθνική»

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Δεύτερη σορός εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες στον Θερμαϊκό

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ο απόλυτος οδηγός – Πώς να διεκδικήσετε αυξήσεις και αναδρομικά

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ: Άρπαξαν από ρολόγια και παπούτσια μέχρι... αλουμινόχαρτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ