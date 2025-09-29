Τα smartphone της Samsung θα αναβαθμιστούν: Αυτά ξέρουμε για την ενημέρωση One UI

Η Samsung μάλλον παραλείπει την έκδοση 8.1 και το Galaxy S26 πρόκειται να λάβει το One UI 8.5 με νέα εργαλεία AI, λειτουργίες απορρήτου και βελτιωμένες ενημερώσεις, βασισμένη στο Android 16.

Συσκευές όπως τα Galaxy S26 Pro, S26 Edge και S26 Ultra αναμένεται να είναι τα πρώτα θα το υποστηρίζουν με την κυκλοφορία του να τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2026.

Η Samsung πιθανότατα παραλείπει τις εκδόσεις 8.1 και 8.1.1 υπέρ μιας σημαντικής ενημέρωσης. Οι παλαιότερες συσκευές θα μπορούσαν να λάβουν τη νέα διεπαφή χρήστη από τον Μάρτιο.

Οι κάτοχοι της σειράς Galaxy S26 πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Η Samsung θα μπορούσε να επιταχύνει περαιτέρω τη στρατηγική ενημέρωσης, ώστε να ακολουθήσουν σύντομα και άλλες σειρές.

Το One UI 8.5 βελτιώνει σημαντικά AI και ασφάλεια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Galaxy AI. Έχει σκοπό να κάνει τα εργαλεία AI για επεξεργασία εικόνας και μετάφραση γλώσσας ακόμα πιο ισχυρά.

Οι βελτιώσεις απορρήτου και ασφάλειας βασίζονται σε λειτουργίες του Android 16, όπως το "Post-Theft Lockdown" και ενισχύονται από το Knox.

Galaxy AI