Τέλος τα Windows 10: Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος αναβάθμισης σε μη συμβατό υπολογιστή

Πώς να αναβαθμίσετε τα Windows εύκολα και γρήγορά ακόμα κι ανα ο υπολογιστής σας δεν πληροί τις προδιαγραφές της Microsoft

Newsbomb

Τέλος τα Windows 10: Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος αναβάθμισης σε μη συμβατό υπολογιστή
AP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα Windows 10 κλείνουν τον κύκλο της ζωής τους, και πολλοί αναζητούν τρόπους αναβάθμισης σε Windows 11. Αλλά τι γίνεται στην περίπτωση μη συμβατού υπολογιστή; Υπάρχει ένα πρόγραμμα που μπορεί να βοηθήσει, δείτε πώς.

Υπάρχει μια απλή μέθοδος, που κατέστη δυνατή από το βοηθητικό πρόγραμμα Flyoobe, παλαιότερα γνωστό ως FlyBy. Με αυτό το εργαλείο, η αναβάθμιση του υπολογιστή σας από Windows 10 σε Windows 11 όταν δεν είναι συμβατός σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Microsoft, δεν θα σας πάρει περισσότερα από λίγα κλικ.

1. Κατεβάστε το Flyoobe

Ξεκινήστε κατεβάζοντας το Flyoobe, παλαιότερα γνωστό ως FlyBy στον υπολογιστή σας.

Συγκεκριμένα, το βοηθητικό πρόγραμμα θα επιδιορθώσει αυτόματα το ISO των Windows 11 προκειμένου να παρακάμψει τους περιορισμούς που επιβάλλει η Microsoft (απαίτηση τσιπ TPM 2.0, Secure Boot, υποστηρίζεται επεξεργαστής). Στη συνέχεια, το Flyoobe θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο εγκατάστασης "Windows Server", η οποία έχει πιο ευέλικτους περιορισμούς, για να εγκαταστήσει/αναβαθμίσει τον υπολογιστή σας σε Windows 11. Μην ξεχάσετε να εξαγάγετε το συμπιεσμένο αρχείο που μόλις κατεβάσατε.

2. Κατεβάστε το ISO των Windows 11

Πριν ξεκινήσετε την αναβάθμιση του μηχανήματός σας, πρέπει πρώτα να κάνετε λήψη της εικόνας του δίσκου εγκατάστασης των Windows 11 σε μορφή ISO. Μπορείτε να το κάνετε απευθείας από το Flyoobe, αλλά η μέθοδος δεν είναι ευκολότερη από το να περάσετε από τον επίσημο ιστότοπο της Microsoft.

3. Ξεκινήστε την αναβάθμιση σε Windows 11

Τώρα ανοίξτε το Flyoobe στο μηχάνημά σας. Η λειτουργική μονάδα Microsoft Defender SmartScreen ενδέχεται να ενεργοποιήσει και να αποκλείσει το άνοιγμα του Flyoobe. Εάν ναι, θα πρέπει να ανοίξει ένα παράθυρο που λέει ότι τα Windows έχουν προστατεύσει τον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο Πρόσθετες πληροφορίες και μετά στο κουμπί Εκτέλεση ούτως ή άλλως που μόλις εμφανίστηκε.

Το αρχικό παράθυρο του Flyoobe θα πρέπει τώρα να εμφανίζεται στην οθόνη σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη των Windows 11.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να ανοίξει ένα παράθυρο προειδοποίησης ασφαλείας. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση για να συνεχίσετε.

Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται, σύρετε και αποθέστε το ISO των Windows 11 που μόλις κατεβάσατε απευθείας στο πλαίσιο ISO Patch.

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη των Windows. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παράθυρο του Οδηγού εγκατάστασης του Windows Server. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και περιμένετε λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τους όρους της άδειας χρήσης των Windows. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διατηρήσετε κατά την αναβάθμιση του υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο Επόμενο.

Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατάστασης θα ελέγξει και θα κατεβάσει ενημερώσεις. Μόλις ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο Έτοιμο για εγκατάσταση που συνοψίζει τις ρυθμίσεις που επιλέξατε προηγουμένως για να προχωρήσετε στην εγκατάσταση των Windows 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση του υπολογιστή σας.

Στη συνέχεια, η οθόνη του υπολογιστή σας θα γίνει μπλε και θα εμφανίσει την Εγκατάσταση του Windows Server. Να είστε σίγουροι, είναι τα Windows 11 που θα εγκατασταθούν πραγματικά στον υπολογιστή σας. Ο υπολογιστής σας θα επανεκκινηθεί επανειλημμένα για να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση σε Windows 11.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Μεγάλη πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες, πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Δεν θα παραδώσουμε ποτέ την πατρίδα μας - Θα κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη Βενεζουέλα»

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Διχάζει το σχέδιο Τραμπ για ομήρους και ειρήνη - Η οργή των υπουργών και η θέση της Χαμάς

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα - Πώς θα κινηθούν ΜΜΜ - Τι ισχύει για σχολεία και νοσοκομεία

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με βίντεο του MrBeast: Έβαλε κασκαντέρ να δραπετεύσει από φλεγόμενο σπίτι για 500.000 δολάρια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το νέο Audi Q3 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μποτσουάνα: Ελέφαντας ανέτρεψε κανό σε σαφάρι – Τραυματίστηκε τουρίστρια

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ένας φίλος μου έκανε μια μικρή ζημιά» - Τι είπε η συνεργάτιδα του ηθοποιού στην ΕΛΑΣ

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Δυσάρεστα νέα για τις ξυλόσομπες: «Καμπανάκι» από επιστήμονες - Δεν είναι και τόσο «αθώες»

09:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Σπουδαίες μάχες για τους Έλληνες της Ευρώπης - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

09:26WHAT THE FACT

Η ρωσική «Κιβωτός του Νώε» επιστρέφει στη Γη με 75 ποντίκια, 1.500 μύγες και πάνω από 30 πειράματα

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλειστά 5.000 ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας – Από αγροτεμάχια έως… αποθήκες

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Μητσοτάκη: Στην Ελλάδα ο Jonathan Haidt - Σε πρώτο πλάνο ο ψηφιακός εθισμός των παιδιών

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Ο πραγματικός λόγος που χώρισε το λαμπερό ζευγάρι - Ποιος έγραψε το «φινάλε»

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για έντονα φαινόμενα - Προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ευκαιρία για απαντήσεις η Εξεταστική»

09:10ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 30 ημέρες - Εκπληκτικό βίντεο εξομοίωσης

09:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την αποστολή για την Άρσεναλ - Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ

09:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα Windows 10: Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος αναβάθμισης σε μη συμβατό υπολογιστή

08:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και το Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ένας φίλος μου έκανε μια μικρή ζημιά» - Τι είπε η συνεργάτιδα του ηθοποιού στην ΕΛΑΣ

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο ντοκουμέντο - Η στιγμή μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Ο πραγματικός λόγος που χώρισε το λαμπερό ζευγάρι - Ποιος έγραψε το «φινάλε»

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο - Του αφαιρείται για 1 μήνα το δίπλωμα οδήγησης

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Σκοτεινά σημεία στον θάνατο της ηθοποιού - Η οικογένεια ζητά διερεύνηση ανθρωποκτονίας

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα - Πώς θα κινηθούν ΜΜΜ - Τι ισχύει για σχολεία και νοσοκομεία

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα «θα παραγκωνίσει τους Παλαιστινίους» - Ο Μπλερ, ο Αιγύπτιος δισεκατομμυριούχος και οι άλλοι

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες 2024: Οι «απένταροι», τα «ρετιρέ» της Βουλής και ο εκατομμυριούχος Παύλος Σαράκης

08:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Πυροβολήθηκε άνδρας 38 ετών - Βασικός ύποπτος ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν την Τετάρτη τα μέσα μεταφοράς

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για σφοδρή κακοκαιριία - Πότε θα «χτυπήσει» την Αθήνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:10ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 30 ημέρες - Εκπληκτικό βίντεο εξομοίωσης

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα 20 βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ για τη «Νέα Γάζα» – Στη Χαμάς η τελευταία λέξη για τον τερματισμό του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ