Έδωσαν στο ChatGPT να λύσει πρόβλημα 2.400 ετών - Πώς έφτασε στην απάντηση

Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ έκαναν μια εντυπωσιακή ανακάλυψη, δοκιμάζοντας το ChatGPT με έναν μαθηματικό γρίφο ηλικίας 2.400 ετών. Η μελέτη τους φέρνει νέο φως στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επεξεργάζεται πληροφορίες και επιλύει προβλήματα.

Το τεστ του αρχαίου γρίφου

Η ομάδα ήθελε να διαπιστώσει αν το ChatGPT θα χρησιμοποιούσε απλώς τη γνώση που ήδη «κατέχει» ή αν θα αναπτύξει τις δικές του λύσεις. Στη μελέτη με τίτλο «An exploration into the nature of ChatGPT’s mathematical knowledge», οι ερευνητές ζήτησαν από το chatbot να λύσει το πρόβλημα «διπλασιασμός του τετραγώνου», που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Πλάτωνα.

Ο γρίφος απαιτεί να διδάξει κάποιος σε έναν μαθητή χωρίς μαθηματικές γνώσεις πώς να διπλασιάσει την επιφάνεια ενός τετραγώνου. Πολλοί κάνουν το λάθος να διπλασιάσουν τις πλευρές του, ενώ ο Πλάτωνας σημείωνε ότι, με τη σωστή καθοδήγηση, μπορεί κανείς να κατανοήσει ότι η νέα πλευρά πρέπει να είναι ίση με τη διαγώνιο του αρχικού τετραγώνου.

Η «μάθηση» του ChatGPT

Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως το ChatGPT δεν ακολούθησε την αναμενόμενη διαδικασία ανάκλησης της γνωστής λύσης. Αντίθετα, φάνηκε να προσεγγίζει το πρόβλημα σαν μαθητής που μαθαίνει.

«Όταν αντιμετωπίζουμε ένα νέο πρόβλημα, η φυσική μας αντίδραση είναι να πειραματιστούμε με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες μας», δήλωσε ο Δρ. Νάνταβ Μάρκο, επισκέπτης ερευνητής στο Κέιμπριτζ. «Στην πειραματική μας διαδικασία, το ChatGPT φάνηκε να κάνει κάτι ανάλογο. Σαν μαθητής ή μελετητής, φάνηκε να διαμορφώνει τις δικές του υποθέσεις και λύσεις».

Στην πρώτη προσπάθεια, το ChatGPT χρησιμοποίησε μια αλγεβρική μέθοδο άγνωστη στην εποχή του Πλάτωνα, δίνοντας μόνο μια κατά προσέγγιση λύση. Όταν οι ερευνητές του ζήτησαν μια «κομψή και ακριβή» απάντηση, το AI παρουσίασε σύντομα τη γεωμετρική λύση.

«Αν απλώς ανακαλούσε τη λύση από τη μνήμη του, θα είχε αναφερθεί αμέσως στην κλασική μέθοδο του Πλάτωνα, χτίζοντας το νέο τετράγωνο πάνω στη διαγώνιο του αρχικού», είπε ο καθηγητής Andreas Stylianides. «Αντίθετα, φάνηκε να ακολουθεί τη δική του προσέγγιση».

Συνδυασμός γνώσης και σκέψης

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, συνδυάζουν αποθηκευμένες πληροφορίες με «σκέψη επί τόπου» για την επίλυση προβλημάτων. Με τα κατάλληλα prompts, το δημοφιλές chatbot μπορεί να δώσει τη σωστή απάντηση με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο.

«Αυτές είναι βασικές δεξιότητες που θέλουμε να κατακτήσουν οι μαθητές, αλλά σημαίνει ότι χρειάζεται να χρησιμοποιούμε prompts όπως ‘Ας εξερευνήσουμε το πρόβλημα μαζί’ και όχι ‘Πες μου την απάντηση’», προσέθεσε ο Δρ. Μάρκο.