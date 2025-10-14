Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους χρήστες κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει

Αλλαγές στο περιεχόμενο, την τεχνητή νοημοσύνη και τους γονικούς ελέγχους για τους ανήλικους χρήστες της εφαρμογής

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους χρήστες κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει
Pixabay
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αλλαγές στο περιεχόμενο που θα μπορούν να βλέπουν οι ανήλικοι χρήστες του Instagram σκοπεύει να εφαρμόσει η Meta, με τους έφηβους να μπορούν να δουν περιεχόμενο που θα συμμορφώνεται με την κινηματογραφική βαθμολογία PG-13 (κατάλληλο για άνω των 13 ετών).

Οι ταινίες PG-13 επιτρέπεται γενικά να περιέχουν ορισμένες βρισιές, ήπια βία και άλλα ώριμα θέματα - αν και η Meta δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να κρύψει «όσο το δυνατόν περισσότερο» το προκλητικό περιεχόμενο και τη σκληρή γλώσσα.

02content-settings.jpg

Νωρίτερα φέτος, εισήχθησαν νέοι κανόνες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι απαιτούν νομικά τον περιορισμό της πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες στο διαδίκτυο, αλλά η Meta δηλώνει ότι αυτές οι ηλικιακές διαβαθμίσεις ακόμα πιο αυστηρές.

03restrictionscarousel-01.jpg

«Εκτός από τις μακροχρόνιες πολιτικές μας, οι οποίες ήδη αποκρύπτουν ή απαγορεύουν την πρόταση περιεχομένου με σεξουαλικό υπονοούμενο, γραφικών ή ενοχλητικών εικόνων και περιεχομένου για ενήλικες, όπως η πώληση καπνού ή αλκοόλ σε εφήβους, οι ανανεωμένες πολιτικές μας θα πάνε ακόμη πιο πέρα», δήλωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Αυτό περιλαμβάνει την απόκρυψη ή τη μη σύσταση αναρτήσεων με ισχυρή γλώσσα, ορισμένα επικίνδυνα ακροβατικά και επιπλέον περιεχόμενο που θα μπορούσε να ενθαρρύνει δυνητικά επιβλαβείς συμπεριφορές, όπως αναρτήσεις που δείχνουν αξεσουάρ μαριχουάνας», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

04lc.jpg

Περιορισμοί και στη χρήση της AI

Οι συνομιλίες μεταξύ εφήβων και της Meta AI θα περιοριστούν επίσης σε περιεχόμενο που θα είναι PG-13.

Τον Αύγουστο, το Reuters ανέφερε ότι ένα εσωτερικό έγγραφο της Meta επέτρεπε σε ανήλικους να συμμετέχουν σε «ρομαντικές ή αισθησιακές» συνομιλίες με την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένου ενός chatbot στο Instagram.

Ο εκπρόσωπος της Meta, Andy Stone, δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης του εγγράφου και ότι τέτοιου είδους συνομιλίες με παιδιά δεν θα έπρεπε ποτέ να επιτρέπονται.

05survey.jpg

Αν και οι λογαριασμοί εφήβων απαιτούν από τον χρήστη να είναι ειλικρινής σχετικά με την ημερομηνία γέννησής του, η Meta δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τεχνολογία «πρόβλεψης ηλικίας» για να εντοπίζει πότε ένας χρήστης ψεύδεται σχετικά με την ηλικία του και να περιορίζει το περιεχόμενό του κατάλληλα.

1 στους 5 δηλώνει μεγαλύτερη ηλικία

Πέρυσι, έρευνα της Ofcom έδειξε ότι το 22% των 17χρονων δήλωσαν ότι ψεύδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι 18 ετών ή μεγαλύτεροι.

Από το επόμενο έτος, οι γονείς θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό των εφήβων τους, με μια ρύθμιση «περιορισμένου περιεχομένου».

Αυτό θα φιλτράρει ακόμη περισσότερο περιεχόμενο και θα αφαιρέσει τη δυνατότητα των εφήβων να βλέπουν, να αφήνουν ή να λαμβάνουν σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις, καθώς και θα περιορίσει τις συνομιλίες που μπορούν να έχουν οι έφηβοι με την τεχνητή νοημοσύνη της Meta.

06reportign-flowcarousel-01.jpg

Πού θα εφαρμοστούν οι αλλαγές

Οι αλλαγές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στους λογαριασμούς εφήβων στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά σήμερα και θα έχουν εφαρμοστεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τη Meta, μετά την οποία θα εφαρμοστούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ενημερωμένοι περιορισμοί περιεχομένου για τους νέους χρήστες του Instagram έρχονται μετά από αιτήματα γονέων που θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τι βλέπουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Meta, περίπου το 90% των γονέων εφήβων στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι η βαθμολογία PG-13 θα τους διευκολύνει να κατανοήσουν το είδος του περιεχομένου που είναι πιθανό να βλέπουν οι έφηβοι στο Instagram.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα διεξάγει τακτικές έρευνες στο Instagram, προσκαλώντας τους γονείς να αξιολογήσουν το περιεχόμενο και να αποφασίσουν αν το θεωρούν κατάλληλο για εφήβους.

«Αυτές οι έρευνες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε αν οι γονείς εξακολουθούν να συμφωνούν με τα όρια που έχουμε θέσει και αν πρέπει να προσαρμόσουμε περαιτέρω τις οδηγίες μας», δήλωσε η Meta.

*Με πληροφορίες από Sky News

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:39ΚΟΣΜΟΣ

Στη Δυτική Όχθη επέστρεψε ανιψιός του Αραφάτ - «Έτοιμος να βοηθήσει στη διακυβέρνηση της Γάζας»

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα»

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

20:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντραγκόφσκι ενόψει Άρη - Μηδαμινές ελπίδες για Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μόσχα ο αλ Σάρα - Επίσκεψη του Σύρου προέδρου στη χώρα που βρίσκεται εξόριστος ο Άσαντ

20:05LIFESTYLE

Πέθανε ο D’Angelo: Θρήνος για τον αστέρα του RnB

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Λαρίσης: Ζητούμενο και στις μέρες μας η ισορροπημένη σχέση Εκκλησίας και κράτους

19:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους χρήστες κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει και πότε

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος μέσω εφαρμογής: Το Αμπού Ντάμπι εγκαινιάζει τον γάμο μέσω κινητού

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Το βράδυ της Τρίτης η μεταφορά τεσσάρων νεκρών ομήρων στο Ισραήλ

19:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Εξιχνιάστηκαν απάτες με τη μέθοδο του εκτελωνισμού οχημάτων – Ζημιά άνω των 43.000 ευρώ

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική - ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για την κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου Ελευθέριου Ζερβού

19:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μαγνητική ασπίδα της Γης εξασθενεί: Η μισή Ευρώπη κινδυνεύει - Τι είναι η «Ανωμαλία του Νότιου Ατλαντικού»

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Euro U21: Η Ελλάδα «απέδρασε» με Τζίμα από την Λετονία κι έκανε το 3 στα 3!

19:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τεράστια κύματα και πλημμύρες εξαιτίας ισχυρών ανέμων - Βίντεο

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Εφές: Οριστικά χωρίς Φουρνιέ και ΜακΚίσικ οι Πειραιώτες

18:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται διπλή διαταραχή - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα, η πρόγνωση Κολυδά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες μας θρηνούν για τον πατέρα τους» λέει η σύζυγός του - Η περιουσία των 250 εκατομμυρίων δολαρίων

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

18:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας» - Αναβολή στη δίκη του 43χρονου «πλαστικού χειρουργού» που χτύπησε γυναίκα

20:46ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Τι φέρνει η άνοδος της κορυφογραμμής του Αζορικού Αντικυκλώνα

18:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται διπλή διαταραχή - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα, η πρόγνωση Κολυδά

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Συγγρού: Αυτός είναι ο γνωστός πλαστικός χειρουργός που συνελήφθη για επίθεση σε 43χρονη οδηγό

20:05LIFESTYLE

Πέθανε ο D’Angelo: Θρήνος για τον αστέρα του RnB

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας - Δύο συλλήψεις

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο θλιβερός λόγος που η Νταϊάν Κίτον φορούσε πάντα καπέλα

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

19:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μαγνητική ασπίδα της Γης εξασθενεί: Η μισή Ευρώπη κινδυνεύει - Τι είναι η «Ανωμαλία του Νότιου Ατλαντικού»

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στο διαδίκτυο με αγγελία από τα Χανιά: Εργάτης ζητά 90 ευρώ μεροκάματο για το μάζεμα ελιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ