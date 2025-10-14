Η μαγνητική ασπίδα της Γης εξασθενεί: Η μισή Ευρώπη κινδυνεύει

Τα τελευταία δεδομένα από τους δορυφόρους Swarm της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) αποκάλυψαν μια ταχέως αυξανόμενη αποδυνάμωση της προστατευτικής μαγνητικής ασπίδας της Γης.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι αυτή η ασθενής περιοχή, γνωστή ως «Ανωμαλία του Νότιου Ατλαντικού», έχει επεκταθεί από το 2014, επηρεάζοντας μια περιοχή όσο το μισό μέγεθος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Πρόσφατα δεδομένα από τους δορυφόρους Swarm της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) αποκάλυψαν μια εντυπωσιακή αλλαγή στο μαγνητικό πεδίο της Γης.

Ως αποτέλεσμα 11 ετών μετρήσεων, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η ασθενής μαγνητική περιοχή που ονομάζεται «Ανωμαλία του Νότιου Ατλαντικού», έχει επεκταθεί ραγδαία από το 2014, φτάνοντας σε μια περιοχή που έχει το μισό μέγεθος της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η μαγνητική ασπίδα του πλανήτη εξασθενεί

Το μαγνητικό πεδίο της Γης λειτουργεί ως αόρατη ασπίδα, προστατεύοντας τον πλανήτη από τη θανατηφόρα ακτινοβολία και τα κοσμικά σωματίδια από τον Ήλιο.

Αυτή η περιοχή, που σχηματίζεται από την κίνηση του υγρού πυρήνα σιδήρου σε βάθος περίπου 3.000 χιλιομέτρων, είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της ζωής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα του Swarm, αυτή η προστατευτική ασπίδα εξασθενεί ραγδαία, ειδικά πάνω από τον Νότιο Ατλαντικό.

Η ανωμαλία αυξάνεται, οι δορυφόροι διατρέχουν κίνδυνο

Σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση της ESA, η «Ανωμαλία του Νότιου Ατλαντικού» αποτελεί σοβαρή απειλή για τις διαστημικές τεχνολογίες. Οι δορυφόροι που διέρχονται από αυτήν την περιοχή διατρέχουν κίνδυνο δυσλειτουργίας λόγω υψηλών επιπέδων ακτινοβολίας.

Η τελευταία έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Physics of the Earth and Planetary Interiors, διαπίστωσε ότι το μαγνητικό πεδίο στην περιοχή του Ατλαντικού νοτιοδυτικά της Αφρικής έχει αποδυναμωθεί ακόμη πιο γρήγορα από το 2020.

Επιστήμονες προειδοποιούν

Ο Κρις Φίνλεϊ, καθηγητής γεωμαγνητισμού στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας, δήλωσε ότι η ανωμαλία δεν είναι μια ενιαία περιοχή, αλλά αποτελείται από διαφορετικά δυναμικά πεδία:

«Το πεδίο εξασθενεί πολύ πιο γρήγορα σε περιοχές πιο κοντά στην Αφρική. Τα δεδομένα από το σμήνος υποδηλώνουν ότι αυτή η αλλαγή σχετίζεται με την αντίστροφη κίνηση των ρευμάτων από τον πυρήνα.»

Αυτές οι κηλίδες αντίστροφης ροής, όπου το μαγνητικό πεδίο «επιστρέφει» αντί να εξέρχεται από τον πυρήνα σε ορισμένες περιοχές, διαταράσσουν την ισορροπία του πεδίου, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το 11ετές αρχείο από τους δορυφόρους Swarm δείχνει όχι μόνο μια εξασθένηση αλλά και μια εξασθένηση του μαγνητικού πεδίου πάνω από τη Σιβηρία, ενώ αυτό πάνω από τον Καναδά ενισχύεται.

Η ενίσχυση στη Σιβηρία αντιπροσωπεύει περίπου το 0,42% της επιφάνειας της Γης—μια περιοχή στο μέγεθος της Γροιλανδίας. Η συρρίκνωση της περιοχής πάνω από τον Καναδά αντιπροσωπεύει μια απώλεια σχεδόν τόσο μεγάλη όσο η Ινδία.

Υπάρχει ελπίδα;

Η Anja Stromme, Διευθύντρια της Αποστολής Swarm της ESA, δήλωσε ότι οι δορυφόροι βρίσκονται ακόμα σε άριστη κατάσταση, λέγοντας:

«Χάρη στο Swarm, μπορούμε να δούμε τη μαγνητική καρδιά της Γης με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ποτέ. Θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε τα μυστήρια του πλανήτη μας καθώς μπαίνουμε στο ηλιακό ελάχιστο στην εποχή μετά το 2030.»

