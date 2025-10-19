Η μεγάλη επιστροφή της Atari – Θρυλική κονσόλα κυκλοφορεί ξανά μετά τη δεκαετία του ’80

Περισσότερα από 40 χρόνια μετά τον πρώτο μεγάλο ανταγωνισμό στις κονσόλες, η Atari φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ιστορικό Intellivision. Η νέα έκδοση, με την ονομασία Intellivision Sprint, θα κυκλοφορήσει την 5η Δεκεμβρίου σε Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία και την 23η Δεκεμβρίου στην Ευρώπη.

Δείτε εδώ την τιμή της κονσόλας.

Η κονσόλα διατηρεί την κλασσική της εμφάνιση, ενώ υποστηρίζει HDMI για σύγχρονες τηλεοράσεις και θύρα USB για μελλοντική επέκταση της βιβλιοθήκης παιχνιδιών.

Περιλαμβάνει 45 προεγκατεστημένους τίτλους, μεταξύ αυτών τα Astrosmash, Sea Battle, Star Strike και Boulder Dash.

Πιστή στο αυθεντικό της πνεύμα, κάθε παιχνίδι συνοδεύεται από κάρτες – επικαλύψεις για τα χειριστήρια, όπως στο πρωτότυπο μοντέλο του 1979.

Η Atari, που απέκτησε τα δικαιώματα του brand το 2024, αναφέρει πως η συγκεκριμένη κυκλοφορία τιμά την 45η επέτειο του Intellivision και φέρνει ένα ιστορικό κεφάλαιο των βιντεοπαιχνιδιών ξανά στο προσκήνιο.