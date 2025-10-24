WhatsApp: Κλήσεις χωρίς αριθμό τηλεφώνου – Η νέα μέθοδος που αλλάζει το τοπίο στις τηλεπικοινωνίες

Νέα δικλείδα ασφαλείας στις κλήσεις και την ανταλλαγή μηνυμάτων από την εφαρμογή WhatsApp

WhatsApp: Κλήσεις χωρίς αριθμό τηλεφώνου – Η νέα μέθοδος που αλλάζει το τοπίο στις τηλεπικοινωνίες
Το Instagram, το Telegram και το Signal, αυτές οι εφαρμογές μηνυμάτων, έχουν κάτι που δεν προσφέρεται στο WhatsApp. Ονόματα χρήστη.

Όμως, η δυνατότητα προσθήκης username στο WhatsApp είναι πιο κοντά από ποτέ, σύμφωνα με την τελευταία αναφορά από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο WABetaInfo.

Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά ότι το συγκεκριμένο σύστημα βρισκόταν υπό ανάπτυξη τον Ιούνιο, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέγουν το δικό τους μοναδικό όνομα χρήστη. Αυτό θα τους έδινε τη δυνατότητα να συνδεθούν με άλλους μέσω της εφαρμογής χωρίς να αποκαλύπτουν τους αριθμούς τηλεφώνου τους, βελτιώνοντας την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Οι χρήστες θα μπορούν, επίσης, να δημιουργήσουν ένα κλειδί ονόματος χρήστη που θα πρέπει να εισαχθεί όταν οι νέοι επαφές προσπαθούν να συνδεθούν, παρέχοντας μεγαλύτερο έλεγχο για το ποιος μπορεί να τους στείλει μήνυμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Δεδομένου ότι το WhatsApp κυκλοφορεί σταδιακά τη νέα δυνατότητα για να παρακολουθεί την απόδοση, να διορθώνει σφάλματα και να βελτιώνει τη σταθερότητα, οι beta χρήστες θα μπορούσαν να μονοπωλήσουν τα δημοφιλή ονόματα χρήστη πριν η λειτουργία ονομάτων χρήστη γίνει διαθέσιμη σε όλους.

Ωστόσο, οι χρήστες θα μπορούν να διεκδικήσουν το όνομα που έχουν επιλέξει χωρίς να ανησυχούν για διαφορές χρόνου και το WhatsApp θα έχει αρκετό χρόνο να βελτιώσει τη λειτουργία.

Όλα τα ονόματα χρήστη πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες οδηγίες:

  • Επιτρέπονται μόνο πεζά γράμματα, αριθμοί, τελείες και κάτω παύλες.
  • Πρέπει να έχουν μήκος από 3 έως 30 χαρακτήρες.
  • Δεν επιτρέπονται διπλά ονόματα χρήστη.
  • Πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον ένα γράμμα.
  • Δεν επιτρέπονται domains (www., .com, κ.ά.).
  • Δεν μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει με τελεία ή να περιέχει συνεχόμενες τελείες

Αυτοί οι κανόνες δίνουν στα usernames μία συνεπή δομή σε όλα τα επίπεδα. Παρ’ ότι δεν έχει γίνει γνωστή ακόμη η ημερομηνία κυκλοφορίας της λειτουργίας, οι χρήστες μπορούν να περιμένουν την κράτηση ονόματος χρήστη και να αποφασίσουν για το όνομα χρήστη που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν εκ των προτέρων, ακολουθώντας τις παρεχόμενες οδηγίες της πλατφόρμας.

