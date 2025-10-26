Ο τέλειος οικιακός βοηθός είναι... ρομπότ - Δείτε από ποιες δουλειές μας απαλλάσσει

Μήπως δεν σας αρέσουν οι δουλειές του σπιτιού; Σύντομα, η τεχνολογία θα φροντίζει ώστε ο χώρος σας να είναι τακτοποιημένος και καθαρός, ακόμη και όταν δεν είστε στο σπίτι. Αρκεί να έχετε τον ρομποτικό καθαριστή.

«Το ρομπότ μου ονομάζεται Tidybot. Και το Tidybot, όπως λέει και το όνομα, τακτοποιεί το σπίτι σας, αν όλα πάνε καλά», είπε επίκουρη καθηγήτρια του πανεπιστημίου Στάνφορντ.

Ο μεταλλικός… καμαριέρης αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να γίνεται κάθε μέρα και πιο καλός.

Όμως, πρέπει να τον διδάξετε. Αρκεί μία μικρή περιήγηση στον χώρο ώστε να αποθηκεύσει στον σκληρό δίσκο του το πού θέλετε να τοποθετεί τα πράγματά σας.

«Το Tidybot αποθηκεύει όλες αυτές τις προτιμήσεις ή αυτά τα παραδείγματα που του δίνετε και στη συνέχεια τα συμπυκνώνει στις δικές σας προτιμήσεις, έτσι καταλαβαίνει ότι ένα καινούργιο κουτάκι αναψυκτικού πηγαίνει στην ανακύκλωση ή ένα λευκό παντελόνι πηγαίνει επίσης σε καλάθι όπου έβαλε ένα λευκό μπλουζάκι».

Με την τεχνητή νοημοσύνη οδηγό, το Tidybot χρησιμοποιεί μεγάλα γλωσσικά και οπτικά μοντέλα για να μαθαίνει και να εκτελεί εξατομικευμένες δουλειές του σπιτιού, όπως την ταξινόμηση των ρούχων, τον καθαρισμό των πάγκων, την οργάνωση αντικειμένων.

Επεξεργάζεται τεράστια σύνολα δεδομένων από το διαδίκτυο, κάτι που του επιτρέπει να αναγνωρίζει και να κατηγοριοποιεί ρούχα, παιχνίδια και τρόφιμα.

Στο εγγύς μέλλον, το Tidybot θα είναι εντελώς αυτόνομο.