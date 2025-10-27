«Φουντώνουν» οι φήμες για ιστορική συμφωνία Apple και SpaceX

Η Apple φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τη SpaceX, σε ένα σχέδιο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «η πλέον φιλόδοξη επιχειρηματική συμφωνία της τελευταίας δεκαετίας», αφού οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε συνομιλίες για την ενσωμάτωση του δορυφορικού δικτύου Starlink στο επερχόμενο iPhone 18 Pro, σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων.

Αυτή η συνεργασία θα έδινε για πρώτη φορά τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου, χωρίς την ανάγκη παραδοσιακού σήματος κινητής τηλεφωνίας, κάτι που θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει την έννοια της συνδεσιμότητας για εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Μέχρι σήμερα, η Apple έχει συνεργαστεί με τη Globalstar για τη λειτουργία της υπηρεσίας SOS σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όμως, η πιθανή «στροφή» προς τη SpaceX δείχνει ότι η εταιρεία επιδιώκει μεγαλύτερη αυτονομία και ευρύτερη κάλυψη.

Αν το σχέδιο υλοποιηθεί, το iPhone 18 Pro θα μπορούσε να προσφέρει σταθερή πρόσβαση στο διαδίκτυο ακόμη και σε απομονωμένες περιοχές, μετατρέποντας το κινητό τηλέφωνο σε πραγματική πύλη παγκόσμιας επικοινωνίας και σηματοδοτώντας μία νέα εποχή συνεργασιών στην τεχνολογική βιομηχανία.