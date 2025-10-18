Η Apple μειώνει την παραγωγή του iPhone Air – Αυτός είναι ο λόγος

Η Apple αναμένεται να μειώσει τη μαζική παραγωγή των iPhone Air, λόγω της χαμηλής ζήτησης, σύμφωνα με τον νοτιοκορεατικό ιστότοπο thelec.kr, εξειδικευμένο σε θέματα τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την ιαπωνική εταιρεία Mizuho Securities, τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max είδαν περισσότερες πωλήσεις σε σύγκριση με τα iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ και το βασικό iPhone 17 μοντέλο έχει διαγράψει εξαιρετική πορεία μέχρι στιγμής.

Ωστόσο, το iPhone Air φαίνεται πως έχει πολύ χαμηλή ζήτηση στην αγορά. Η εταιρεία πρόκειται να μειώσει (κατά 1 εκατ. συσκευές) την παραγωγή του τηλεφώνου μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, αναμένεται να αυξήσει τη μαζική παραγωγή των iPhone 17, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max.

Οι προβλέψεις για την παραγωγή των iPhone 17 έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω· από 88 εκατομμύρια συσκευές, η Apple σκοπεύει πλέον να παράγει 94 εκατομμύρια.

Το iPhone Air, πάντως, εξαντλήθηκε στην Κίνα μέσα σε λίγες ώρες (κυκλοφόρησε πρόσφατα στη συγκεκριμένη αγορά).