Το «αστέρι ζόμπι» ξυπνά ξαφνικά μετά από 3 δισεκατομμύρια χρόνια και «καταπίνει» πλανήτη

Οι λόγοι της «αφύπνισης» του λευκού νάνου αν και παραμένουν άγνωστοι, ενισχύουν την ιδέα ότι τα Πλανητικά Συστήματα μπορούν να παραμείνουν αδρανή για μεγάλες χρονικές περιόδους ακόμη και μετά την καταστροφή του άστρου τους

Ένα λευκό αστέρι νάνο εντόπισαν επιστήμονες, το οποίοι εξακολουθεί να καταπίνει τα υπολείμματα ενός πλανήτη μετά από δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό το φαινόμενο υποδηλώνει ότι ακόμη και στην τελευταία φάση της ζωής του πλανητικού συστήματος, μπορεί να συμβεί ασυνήθιστη δραστηριότητα που δεν αναμενόταν.

Το LSPM J0207+3331, το οποίο απέχει 145 έτη φωτός από τη Γη, ήταν κάποτε αστέρι. Όμως πριν από 3 δισεκατομμύρια χρόνια τα εξωτερικά του στρώματα κατέρρευσαν και σιγά-σιγά συρρικνώθηκε σε κατάσταση λευκού νάνου. Αλλά νέα έρευνα δείχνει ότι το αστέρι ζόμπι απέχει πολύ από το να είναι ήσυχο. Τρώει ενεργά τα απομεινάρια αυτού που κάποτε θα ήταν ένας βραχώδης πλανήτης. Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι τα Πλανητικά Συστήματα μπορούν να παραμείνουν αδρανή για μεγάλες χρονικές περιόδους ακόμη και μετά την καταστροφή του άστρου τους.

Τι είναι ένα αστέρι νάνος;

Με τη βοήθεια φασματοσκοπικών δεδομένων, οι επιστήμονες βρήκαν ένα μείγμα βαρέων στοιχείων στην ατμόσφαιρα του λευκού νάνου. Περιλάμβανε 13 στοιχεία όπως μαγνήσιο, σίδηρο, πυρίτιο, κοβάλτιο. Αυτά τα στοιχεία βρίσκονται σε βραχώδη σώματα όπως η γη. Τέτοια στοιχεία συνήθως βυθίζονται γρήγορα στο γεμάτο υδρογόνο πάνω μέρος, επομένως η παρουσία τους στην επιφάνεια σημαίνει ότι έχουν συσσωρευτεί πρόσφατα.

Ο Patrick Dufour του Ινστιτούτου Έρευνας για τους Εξωπλανήτες Trottier είπε ότι αυτή η ποσότητα βραχώδους υλικού είναι ασυνήθιστα υψηλή για ένα λευκό νάνο αστέρι αυτής της εποχής. Το σώμα που μοιάζει με πλανήτη που κατάπινε το αστέρι ήταν πιθανώς 120 μίλια πλάτος και έσπασε σε κομμάτια.

Η NASA είδε για πρώτη φορά το μεσαίο υπέρυθρο φως γύρω από το αστέρι LSPM J0207+3331. Αυτό έδειξε ότι υπάρχει ένας δίσκος από συντρίμμια γύρω από το αστέρι. Αυτός ο δίσκος είναι πλούσιος σε πυριτικό άλας. Αυτή είναι η ίδια ουσία που βρίσκεται στο εξωτερικό στρώμα των πλανητών και μπορεί να έχει προμηθεύσει το καταστροφικό αντικείμενο που πέφτει τώρα στο αστέρι.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ήταν ήσυχο για 3 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά στη συνέχεια κάτι ξύπνησε ξανά αυτό το αστέρι ζόμπι. Ο John Dabbs του Ινστιτούτου Επιστήμης Διαστημικού Τηλεσκοπίου υποψιάζεται ότι μπορεί να υπάρχει ένας μεγάλος αέριος πλανήτης ακόμα ζωντανός. Αυτός ο πλανήτης θα προκαλούσε διαταραχές στις τροχιές μικρότερων σωμάτων και θα τα ωθούσε προς το αστέρι με την πάροδο του χρόνου.

