Εσύ ξέρεις τι σημαίνουν οι έγχρωμες κουκίδες στη γραμμή κατάστασης του κινητού σου;
Αναρωτιέσαι και εσύ τι είναι η πράσινη ή η πορτοκαλί κουκίδα που βλέπεις κάποιες φορές στη γραμμή κατάστασης του κινητού σου;

Κάτσε να σου εξηγήσω.

Oι κουκίδες αυτές αποτελούν μέρος των χαρακτηριστικών ασφαλείας του Android, αν έχεις συσκευή με Android 12 ή νεότερο και του iOS, αν έχει συσκευή με iOS 14 ή νεότερο και αποτελούν ένδειξη ότι κάποια εφαρμογή χρησιμοποιεί την κάμερα ή το μικρόφωνο της συσκευής σου, είτε αυτό συμβαίνει στο προσκήνιο, από την εφαρμογή δηλαδή που έχεις ανοιχτή εκείνη τη στιγμή, είτε στο παρασκήνιο, ακόμα δηλαδή και αν δεν φαίνεται να είναι ενεργή κάποια εφαρμογή.

Ξεκινώντας από το Android, η κουκίδα είναι πάντα πράσινη και αν κατεβάσεις το κέντρο ελέγχου, η κουκίδα γίνεται εικονίδιο και σου δείχνει αν γίνεται χρήση της κάμερας ή του μικροφώνου. Επίσης, αν πατήσεις στο εικονίδιο το λειτουργικό θα σε ενημερώσει ακριβώς και ποια εφαρμογή κάνει τη χρήση αυτή.

Αν την εφαρμογή τη γνωρίζεις δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι περισσότερο. Αλλά, αν η εφαρμογή σου είναι άγνωστη μπορείς να πατήσεις στην ειδοποίηση και ανάλογα τη συσκευή θα έχεις την επιλογή είτε να διακόψεις τη λειτουργία της, είτε να της αφαιρέσεις τα δικαιώματα πρόσβασης στην κάμερα ή στο μικρόφωνο.

Επίσης στις σύγχρονες συσκευές Android υπάρχουν και συντομεύσεις για να διακόψεις την πρόσβαση στην κάμερα και στο μικρόφωνο απευθείας από το κέντρο ελέγχου.

Για να το κάνεις αυτό κατέβασε το κέντρο ελέγχου, πάτα στην παραμετροποίηση, συνήθως θα είναι ένα εικονίδιο που μοιάζει με μολύβι, και πρόσθεσε τις συντομεύσεις από τη σχετική λίστα που θα σου εμφανιστεί.

Αντίστοιχη είναι η λειτουργία στο iOS με τη διαφορά ότι εδώ η κουκίδα είναι πράσινη όταν γίνεται χρήση της κάμερας ή της κάμερας και του μικροφώνου μαζί και πορτοκαλί όταν γίνεται χρήση μόνο του μικροφώνου.

Και εδώ αν κατεβάσεις το κέντρο ελέγχου μπορείς πάνω πάνω να δεις ποια εφαρμογή χρησιμοποιεί την κάμερα ή το μικρόφωνο και αν πατήσεις στο “βελάκι” θα δεις και κάποιες επιπλέον πληροφορίες.

Δυστυχώς, το iOS δε σου δίνει άμεσα τη δυνατότητα να κόψεις τα δικαιώματα χρήσης της κάμερας και του μικροφώνου, αλλά μπορείς να βρεις τις σχετικές επιλογές πηγαίνοντας: Ρυθμίσεις > Απόρρητο και ασφάλεια και επιλέγοντας την κάμερα ή το μικρόφωνο αντίστοιχα.

Δυνατό;

Γράψε μας την άποψή σου στα σχόλια.

