Το προειδοποιητικό σήμα που αγνοείτε - Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στο κινητό

Αν και πρόκειται για μία σημαντική λειτουργία του τηλεφώνου σας καλό είναι να γνωρίζετε τι σημαίνει όταν ανάβει

Newsbomb

Το προειδοποιητικό σήμα που αγνοείτε - Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στο κινητό
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη γραμμή κατάστασης του τηλεφώνου σας Android, θα βρείτε εικονίδια για το Wi-Fi, το επίπεδο μπαταρίας ή τις ειδοποιήσεις. Αν έχετε παρατηρήσει μια πράσινη κουκκίδα εκεί, δεν πρέπει να την αγνοήσετε. Επειδή υπάρχει μια σημαντική λειτουργία προστασίας δεδομένων πίσω από αυτό.

Η πράσινη κουκκίδα στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει ότι η κάμερα ή το μικρόφωνο της συσκευής σας Android χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή. Έτσι ανάβει σε αυτές τις περιπτώσεις:

  • Εάν χρησιμοποιείτε σκόπιμα κάμερα ή μικρόφωνο
  • Αν αυτές οι λειτουργίες χρησιμοποιούνται τη δεδομένη στιγμή από μια ανοιχτή εφαρμογή (για παράδειγμα, αν εγγράφετε ένα βίντεο στο Instagram)
  • Όταν η κάμερα και το μικρόφωνο είναι ενεργά στο παρασκήνιο απαρατήρητα

Το τελευταίο σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Εξάλλου, κανείς δεν θέλει η κάμερα και το μικρόφωνο να λειτουργούν μόνιμα απαρατήρητα.

Η πράσινη κουκκίδα εισήχθη με το Android 12, σύμφωνα με τη Samsung. Το σύμβολο χρησιμοποιείται για να ειδοποιεί τους χρήστες για κρυφή πρόσβαση.

Πώς να μάθετε περισσότερα

Εάν η κουκκίδα είναι αναμμένη αυτήν τη στιγμή, παρόλο που δεν χρησιμοποιείτε συνειδητά την κάμερα και το μικρόφωνο, φυσικά θέλετε να μάθετε ποια εφαρμογή είναι υπεύθυνη για αυτήν. Ή αν εμπλέκεται καν λογισμικό υποκλοπής spyware.

Πώς θα το διαπιστώσετε

Τραβήξτε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης και πατήστε την πράσινη κουκκίδα. Στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε ποια εφαρμογή έχει ενεργή πρόσβαση αυτήν τη στιγμή στην κάμερα και το μικρόφωνό σας.

Για τηλέφωνα Pixel και Motorola, μπορείτε επίσης να δείτε στη γραμμή κατάστασης εάν η εν λόγω εφαρμογή έχει πρόσβαση αυτήν τη στιγμή στην τοποθεσία σας. Ως πρώτο αντίμετρο, μπορείτε να δείτε αν εξακολουθείτε να έχετε την εφαρμογή ανοιχτή στο παρασκήνιο. Αν ναι, κλείστε το και η τελεία θα εξαφανιστεί στις περισσότερες περιπτώσεις.

Εάν αισθάνεστε άβολα με την ιδέα ότι οι εφαρμογές μπορούν να ανοίξουν την κάμερα και το μικρόφωνό σας ακόμα κι αν είναι ανοιχτά μόνο στο παρασκήνιο, μπορείτε να ανακαλέσετε την άδεια των εφαρμογών να χρησιμοποιούν αυτές τις λειτουργίες.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω την τελεία;

Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς τη λειτουργία της πράσινης κουκκίδας. Και για καλό λόγο, γιατί τελικά, είναι ένα σημαντικό μέρος των συσκευών ασφαλείας του Android. Μπορείτε να το απενεργοποιήσετε μόνο για όλες τις εφαρμογές ξεχωριστά. Δεν απενεργοποιείτε την ίδια την κουκκίδα, αλλά την αιτία του φωτισμού: Ανάκληση πρόσβασης στην κάμερα και το μικρόφωνο σε ορισμένες εφαρμογές.

Δείτε πώς να το κάνετε:

  1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις. > Εφαρμογές > Δείτε όλες τις εφαρμογές
  2. Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δικαιωμάτων > απενεργοποιήστε την κάμερα, το μικρόφωνο ή την τοποθεσία

Ή έτσι:

  1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις. > Διαχείριση προστασίας δεδομένων/απορρήτου > εξουσιοδότησης
  2. Επιλέξτε Κάμερα ή Μικρόφωνο ή και τα δύο, ένα κάθε φορά. Ανάλογα με το τι θέλετε να ελέγξετε.
  3. Στη συνέχεια, στο επόμενο παράθυρο, βρείτε την εφαρμογή της οποίας την πρόσβαση θέλετε να ελέγξετε ή να περιορίσετε.
  4. Πατήστε την εφαρμογή > απενεργοποιήσετε την άδεια.

Εάν το κάνετε αυτό, οι εφαρμογές δεν θα μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στις επιλεγμένες πληροφορίες και λειτουργίες, σύμφωνα με τη Samsung. Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης ότι ορισμένες λειτουργίες αυτής της εφαρμογής δεν θα λειτουργούν πλέον μετά από αυτό. Για παράδειγμα, η κάμερα στο Instagram ή η συνομιλία μέσω βίντεο στο WhatsApp and Co.

Μπορείτε εύκολα να κλειδώσετε τις λειτουργίες εάν δεν τις χρειάζεστε συχνά και να τις ξεκλειδώσετε όταν τις χρειάζεστε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Νίκη μετά από επτά μήνες κόντρα στον ίδιο αντίπαλο η Κύπρος

19:27WHAT THE FACT

Μόνος στο διάστημα: Ο αστροναύτης άκουσε ένα χτύπημα στο κενό - Χρόνια μετά το άκουσαν κι άλλοι

19:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σημαντική διάκριση για Καρέτσα: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 18 ετών

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό - Αργές ταχύτητες στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας

19:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους - Πότε θα καταβληθεί, οι ωφελούμενοι

19:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Σπείρα νεαρών είχαν κλέψει 39 μοτοσυκλέτες μέσα σε δύο χρόνια - Δικογραφία κατά δέκα ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων τους

19:14TRAVEL

Διπλάτανος Θέρμου: Χτισμένο στο Παναιτωλικό όρος με θέα την τεχνητή λίμνη του Ευήνου

19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Τα μνημεία των ηρώων δεν είναι χώροι για διαμαρτυρίες

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Συκρούσεις Αφγανών Ταλιμπάν και Πακιστανών στρατιωτών - Δεκάδες νεκροί σε επιθέσεις «αντιποίνων»

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις πτήσεις στο Λος Άντζελες: Κλειστό το αεροδρόμιο LAX λόγω τεχνικών προβλημάτων

18:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η απάτη σε όλο της το... μεγαλείο: Το κόλπο που κόστισε 70.000 ευρώ σε ανυποψίαστο πολίτη

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς συνεχίζει να απαιτεί την αποφυλάκιση Παλαιστινίων ηγετών για την ανταλλαγή των ομήρων

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής εμβόλισε φιλιππινέζικο πλοίο στη Νότια Σινική Θάλασσα - Βίντεο

18:33ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στο ΣΕΦ

18:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Ποια είναι τα πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων

18:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικό εμπόριο: Τι προτιμούν οι Έλληνες καταναλωτές

18:21WHAT THE FACT

Η Ερυθρά Θάλασσα στέγνωσε - Πώς την «έσωσε» ο Ινδικός Ωκεανός

18:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Χωρίς νικητή σε Καβάλα και Γιάννινα

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι – Μύκονος 89-83: Όρθιο το Περιστέρι και δύο στα δύο

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσαλα: Εργαζόμενη σε εκκοκκιστήριο ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

18:33ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στο ΣΕΦ

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Έχουν «κλειδώσει» οι περιοχές της Αθήνας που αναζητείται ο δράστης

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Η τεράστια περιουσία που αφήνει η σταρ του Χόλιγουντ - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι

19:27WHAT THE FACT

Μόνος στο διάστημα: Ο αστροναύτης άκουσε ένα χτύπημα στο κενό - Χρόνια μετά το άκουσαν κι άλλοι

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μινωικές Φρυκτωρίες ρημάζουν από τους αρχαιοκάπηλους και την αδιαφορία - Αποκαλυπτικές εικόνες, πώς θα αναδειχτεί το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του κόσμου

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό - Αργές ταχύτητες στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς συνεχίζει να απαιτεί την αποφυλάκιση Παλαιστινίων ηγετών για την ανταλλαγή των ομήρων

18:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η απάτη σε όλο της το... μεγαλείο: Το κόλπο που κόστισε 70.000 ευρώ σε ανυποψίαστο πολίτη

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό στο Βατικανό: Άνδρας ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου - Βίντεο

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής εμβόλισε φιλιππινέζικο πλοίο στη Νότια Σινική Θάλασσα - Βίντεο

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα - Δυσάρεστα νέα για τον Δεκέμβριο

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Συκρούσεις Αφγανών Ταλιμπάν και Πακιστανών στρατιωτών - Δεκάδες νεκροί σε επιθέσεις «αντιποίνων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ