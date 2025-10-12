Το προειδοποιητικό σήμα που αγνοείτε - Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στο κινητό

Στη γραμμή κατάστασης του τηλεφώνου σας Android, θα βρείτε εικονίδια για το Wi-Fi, το επίπεδο μπαταρίας ή τις ειδοποιήσεις. Αν έχετε παρατηρήσει μια πράσινη κουκκίδα εκεί, δεν πρέπει να την αγνοήσετε. Επειδή υπάρχει μια σημαντική λειτουργία προστασίας δεδομένων πίσω από αυτό.

Η πράσινη κουκκίδα στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει ότι η κάμερα ή το μικρόφωνο της συσκευής σας Android χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή. Έτσι ανάβει σε αυτές τις περιπτώσεις:

Εάν χρησιμοποιείτε σκόπιμα κάμερα ή μικρόφωνο

κάμερα ή μικρόφωνο Αν αυτές οι λειτουργίες χρησιμοποιούνται τη δεδομένη στιγμή από μια ανοιχτή εφαρμογή (για παράδειγμα, αν εγγράφετε ένα βίντεο στο Instagram)

(για παράδειγμα, αν εγγράφετε ένα βίντεο στο Instagram) Όταν η κάμερα και το μικρόφωνο είναι ενεργά στο παρασκήνιο απαρατήρητα

Το τελευταίο σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Εξάλλου, κανείς δεν θέλει η κάμερα και το μικρόφωνο να λειτουργούν μόνιμα απαρατήρητα.

Η πράσινη κουκκίδα εισήχθη με το Android 12, σύμφωνα με τη Samsung. Το σύμβολο χρησιμοποιείται για να ειδοποιεί τους χρήστες για κρυφή πρόσβαση.

Πώς να μάθετε περισσότερα

Εάν η κουκκίδα είναι αναμμένη αυτήν τη στιγμή, παρόλο που δεν χρησιμοποιείτε συνειδητά την κάμερα και το μικρόφωνο, φυσικά θέλετε να μάθετε ποια εφαρμογή είναι υπεύθυνη για αυτήν. Ή αν εμπλέκεται καν λογισμικό υποκλοπής spyware.

Πώς θα το διαπιστώσετε

Τραβήξτε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης και πατήστε την πράσινη κουκκίδα. Στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε ποια εφαρμογή έχει ενεργή πρόσβαση αυτήν τη στιγμή στην κάμερα και το μικρόφωνό σας.

Για τηλέφωνα Pixel και Motorola, μπορείτε επίσης να δείτε στη γραμμή κατάστασης εάν η εν λόγω εφαρμογή έχει πρόσβαση αυτήν τη στιγμή στην τοποθεσία σας. Ως πρώτο αντίμετρο, μπορείτε να δείτε αν εξακολουθείτε να έχετε την εφαρμογή ανοιχτή στο παρασκήνιο. Αν ναι, κλείστε το και η τελεία θα εξαφανιστεί στις περισσότερες περιπτώσεις.

Εάν αισθάνεστε άβολα με την ιδέα ότι οι εφαρμογές μπορούν να ανοίξουν την κάμερα και το μικρόφωνό σας ακόμα κι αν είναι ανοιχτά μόνο στο παρασκήνιο, μπορείτε να ανακαλέσετε την άδεια των εφαρμογών να χρησιμοποιούν αυτές τις λειτουργίες.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω την τελεία;

Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς τη λειτουργία της πράσινης κουκκίδας. Και για καλό λόγο, γιατί τελικά, είναι ένα σημαντικό μέρος των συσκευών ασφαλείας του Android. Μπορείτε να το απενεργοποιήσετε μόνο για όλες τις εφαρμογές ξεχωριστά. Δεν απενεργοποιείτε την ίδια την κουκκίδα, αλλά την αιτία του φωτισμού: Ανάκληση πρόσβασης στην κάμερα και το μικρόφωνο σε ορισμένες εφαρμογές.

Δείτε πώς να το κάνετε:

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις. > Εφαρμογές > Δείτε όλες τις εφαρμογές Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δικαιωμάτων > απενεργοποιήστε την κάμερα, το μικρόφωνο ή την τοποθεσία

Ή έτσι:

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις. > Διαχείριση προστασίας δεδομένων/απορρήτου > εξουσιοδότησης Επιλέξτε Κάμερα ή Μικρόφωνο ή και τα δύο, ένα κάθε φορά. Ανάλογα με το τι θέλετε να ελέγξετε. Στη συνέχεια, στο επόμενο παράθυρο, βρείτε την εφαρμογή της οποίας την πρόσβαση θέλετε να ελέγξετε ή να περιορίσετε. Πατήστε την εφαρμογή > απενεργοποιήσετε την άδεια.

Εάν το κάνετε αυτό, οι εφαρμογές δεν θα μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στις επιλεγμένες πληροφορίες και λειτουργίες, σύμφωνα με τη Samsung. Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης ότι ορισμένες λειτουργίες αυτής της εφαρμογής δεν θα λειτουργούν πλέον μετά από αυτό. Για παράδειγμα, η κάμερα στο Instagram ή η συνομιλία μέσω βίντεο στο WhatsApp and Co.

Μπορείτε εύκολα να κλειδώσετε τις λειτουργίες εάν δεν τις χρειάζεστε συχνά και να τις ξεκλειδώσετε όταν τις χρειάζεστε.