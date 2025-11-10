WiFi: Γιατί δεν πρέπει το ρούτερ να είναι δίπλα σε φούρνο μικροκυμάτων, πλυντήριο ρούχων ή ψυγείο

Πώς επηρεάζουν οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές το σήμα του διαδικτύου

WiFi: Γιατί δεν πρέπει το ρούτερ να είναι δίπλα σε φούρνο μικροκυμάτων, πλυντήριο ρούχων ή ψυγείο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το μέρος όπου θα τοποθετήσε τον δρομολογητή του WiFi μέσα στο σπίτι σας είναι καθοριστικής σημασίας για την ασύρματη πρόσβασή σας, απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα.

Αυτό όμως που πρέπει να προσέξετε, είναι να μην τοποθετήσετε το ρούτερ σας κοντά σε άλλες συσκευές, γιατί τότε το σήμα του διαδικτύου θα επηρεαστεί και θα προκαλέσει εμπόδια στην ταχύτητα και τη σταθερότητα της σύνδεσης.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι οι περισσότεροι χρήστες δεν γνωρίζουν ότι συσκευές όπως οι φούρνοι μικροκυμάτων, τα πλυντήρια ρούχων ή τα ψυγεία επηρεάζουν την υποβάθμιση του ασύρματου σήματος.

Οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και τα δομικά υλικά ορισμένων συσκευών υποβαθμίζουν την εμβέλεια και την ισχύ του Wi-Fi. Επομένως, ο εντοπισμός αυτών των τεχνολογικών «εχθρών» είναι απαραίτητος για την αποφυγή διακοπών ή αργής πρόσβασης στο διαδίκτυο, ειδικά με την άνοδο της εξ αποστάσεως εργασίας και της διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Φούρνος μικροκυμάτων

Οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν τους φούρνους μικροκυμάτων ως τον κύριο ένοχο για τις διακοπές λειτουργίας. Η συσκευή εκπέμπει ακτινοβολία σε συχνότητες πολύ κοντά στα 2,4 GHz , την ίδια ζώνη που χρησιμοποιείται από πολλούς οικιακούς ασύρματους δρομολογητές.

Όταν αυτή η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, προκαλεί μερικά ή ολικά μπλοκαρίσματα στη μετάδοση δεδομένων επειδή εισάγει ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο που ανταγωνίζεται τα ψηφιακά σήματα.

Επιπλέον, η μόνωση των μικροκυμάτων δεν μπλοκάρει πλήρως το φάσμα των κυμάτων που χρησιμοποιούνται από το WiFi , επιτρέποντας έτσι διαρροές που εκδηλώνονται ως απώλεια σήματος ή πτώση ταχύτητας.

Η τοποθέτηση του δρομολογητή σας κοντά στον φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε συχνές αποσυνδέσεις και σημαντική μείωση της κάλυψης. Η απλή αλλαγή της θέσης του μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας.

Πλυντήριο ρούχων

Τα πλυντήρια ρούχων ενσωματώνουν ηλεκτρικούς κινητήρες και συστήματα ελέγχου που παράγουν έντονα ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη διάρκεια των κύκλων πλύσης. Αυτά τα πεδία παρεμβαίνουν στα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από το δρομολογητή, ειδικά εάν και οι δύο συσκευές βρίσκονται σε διπλανά δωμάτια ή κοντά η μία στην άλλη.

Οι ηλεκτροκινητήρες παράγουν «ηλεκτρικό θόρυβο» που μολύνει το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων που απαιτείται για μια σταθερή σύνδεση WiFi.

Παρόλο που τα πλυντήρια ρούχων δεν λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων , οι παρεμβολές που δημιουργούν μπορούν να υποβαθμίσουν τη λήψη δεδομένων και να δυσκολέψουν τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, όπως η ροή βίντεο ή οι βιντεοκλήσεις μεγάλης διάρκειας.

Ψυγείο

Τα ψυγεία, όπως και άλλες μεγάλες συσκευές με μεταλλικές κατασκευές, λειτουργούν ως εμπόδιο στη διάδοση των κυμάτων WiFi. Το μέταλλο αντανακλά και απορροφά τα κύματα, δημιουργώντας νεκρές ζώνες όπου το σήμα εξασθενεί ή δεν φτάνει.

Οι επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι και τα χοντρά τοιχώματα των ψυγείων δημιουργούν ένα φράγμα που εκτρέπει το ασύρματο σήμα, ειδικά εάν ο δρομολογητής βρίσκεται πίσω ή πολύ κοντά σε αυτές τις συσκευές.

Η τοποθέτηση του δρομολογητή πάνω από το ψυγείο, μια συνηθισμένη πρακτική λόγω περιορισμού χώρου, στην πραγματικότητα επιδεινώνει το πρόβλημα. Οι τεχνικοί οικιακών δικτύων προτείνουν να καθαρίσετε την περιοχή γύρω από τον δρομολογητή για να επιτευχθεί ομοιόμορφη κάλυψη σε όλο το σπίτι.

«Έξυπνες» τηλεοράσεις και οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών

Οι έξυπνες τηλεοράσεις και οι σύγχρονες κονσόλες, όταν συνδέονται μέσω WiFi, απαιτούν υψηλό εύρος ζώνης και μερικές φορές εκπέμπουν τα δικά τους ασύρματα σήματα.

Όταν αυτές οι συσκευές βρίσκονται κοντά στον δρομολογητή, μπορούν να υπερφορτώσουν τις διαθέσιμες συχνότητες και να προκαλέσουν διασταυρούμενες παρεμβολές εάν λειτουργούν στην ίδια ζώνη.

Ομοίως, οι αυτόματες ενημερώσεις, οι λήψεις και οι μεταφορές που εκτελούνται από αυτές τις συσκευές επηρεάζουν την ταχύτητα του διαδικτύου για άλλους χρήστες. Η τοποθέτηση του δρομολογητή δίπλα σε αυτές τις συσκευές μπορεί να περιπλέξει τη λήψη και να τις αναγκάσει να ανταγωνίζονται για ασύρματα κανάλια, οδηγώντας σε συμφόρηση.

Η συνιστώμενη πορεία δράσης είναι να διαχωρίσετε φυσικά τον δρομολογητή από τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές για να μειώσετε αυτά τα προβλήματα και να βελτιώσετε τη συνολική ποιότητα του ασύρματου δικτύου στο σπίτι.

