Οι 12 «ανωμαλίες» του «διαστημοπλοίου» 3I/ATLAS: Τα δεδομένα που ενισχύουν τη θεωρία για εξωγήινους

Εικόνα που δημοσιεύθηκε από τη NASA/Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία και δείχνει μια εικόνα που τραβήχτηκε από το τηλεσκόπιο Hubble του κομήτη 3I/ATLAS στις 21 Ιουλίου 2025, όταν ο κομήτης βρισκόταν 277 εκατομμύρια μίλια μακριά από τη Γη. (NASA/Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία μέσω AP)

Το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS, γνωστό και ως το «διαστημόπλοιο» που έχει καθηλώσει τους επιστήμονες παγκοσμίως, ετοιμάζεται για τη στενότερη προσέγγισή του στη Γη τον επόμενο μήνα.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής κοινότητας υποστηρίζει ότι πρόκειται για έναν κομήτη που κινείται μέσα στο ηλιακό μας σύστημα με ταχύτητα 130.000 μίλια την ώρα, ο καθηγητής του Χάρβαρντ Άβι Λεμπ (Avi Loeb) έχει επανειλημμένα εκφράσει την άποψη ότι θα μπορούσε να είναι ένα εξωγήινο «μητρικό σκάφος».

Στο προσωπικό του ιστολόγιο, ο Λεμπ ταυτοποίησε 12 «ανωμαλίες» σχετικά με το «διαστημόπλοιο» 3I/ATLAS. Όπως υποστηρίζει, αυτά τα στοιχεία καθιστούν αμφίβολο ότι το αντικείμενο είναι ένας «γνωστός κομήτης», παρά τις προηγούμενες επιβεβαιώσεις της NASA.

Οι 12 ανωμαλίες του 3I/ATLAS

Σύμφωνα με τον καθηγητή Λεμπ, τα ακόλουθα 12 σημεία δεν συνάδουν με τα χαρακτηριστικά ενός τυπικού κομήτη:

Αντίστροφη τροχιά: Το αντικείμενο έχει «ανάδρομη τροχιά», η οποία ευθυγραμμίζεται εντός πέντε μοιρών με την εκλειπτική επιφάνεια των πλανητών γύρω από τον Ήλιο.

Ασυνήθιστος πίδακας: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το αντικείμενο εμφάνισε έναν πίδακα στραμμένο προς τον Ήλιο, κάτι που είναι ασυνήθιστο για τους γνωστούς κομήτες.

Μέγεθος και ταχύτητα: Ο πυρήνας του 3I/ATLAS είναι περίπου ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερος από τον 1I/Oumuamua – το πρώτο διαστρικό αντικείμενο που καταγράφηκε ποτέ να περνάει από το διάστημα. Κινείται, επίσης, πολύ πιο γρήγορα από αυτό.

Συντονισμένος χρόνος άφιξης: Ο χρόνος άφιξης του αντικειμένου ήταν «λεπτομερώς ρυθμισμένος» ώστε να το φέρει σε απόσταση δεκάδων εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον Άρη, την Αφροδίτη και τον Δία.

Σύνθεση αερίου: Ο πίδακας αερίου του περιέχει «πολύ περισσότερο νικέλιο από σίδηρο», αναλογία που εντοπίζεται σε βιομηχανικά παραγόμενα κράματα νικελίου.

Έλλειψη νερού: Ο πίδακας αερίου περιέχει μόνο 4% νερό κατά μάζα, αν και το νερό είναι ένα «βασικό συστατικό των γνωστών κομητών».

Ακραία πόλωση: Το αντικείμενο επιδεικνύει «ακραία αρνητική πόλωση», κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί σε όλους τους γνωστούς κομήτες.

Σύμπτωση σήματος: Η άφιξη του αντικειμένου συνέπεσε άμεσα με το ραδιοφωνικό «Wow Signal» εντός εννέα μοιρών.

Φωτεινότητα: Φώτισε ταχύτερα από οποιονδήποτε γνωστό κομήτη και είχε πιο μπλε χρώμα από τον Ήλιο.

Μεγάλη επιφάνεια απορρόφησης: Το 3I/ATLAS «εκπέμπει πίδακες προς τον Ήλιο και αντίθετα από τον Ήλιο, κάτι που απαιτεί μία παράλογα μεγάλη επιφάνεια προκειμένου να απορροφήσει αρκετό ηλιακό φως, απαραίτητο για να εξαχνώσει αρκετό πάγο, ώστε να τροφοδοτήσει τη μαζική ροή αυτών των πιδάκων».

Μη βαρυτική επιτάχυνση: Το αντικείμενο επιδεικνύει «μη βαρυτική επιτάχυνση» και, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν διαλύεται όπως οι κομήτες όταν ταξιδεύουν στο διάστημα.

Διατήρηση προσανατολισμού: Οι πίδακές του «διατηρούν τον προσανατολισμό τους» σε απόσταση ενός εκατομμυρίου χιλιομέτρων σε πολλαπλές κατευθύνσεις, παρόλο που περιστρέφεται.

Το αίνιγμα του 3I/ATLAS

Μια πρώτη επιστημονική εργασία, με ημερομηνία 22 Ιουλίου, πρότεινε ότι το 3I/ATLAS μπορεί να είναι εξωγήινη τεχνολογία και θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μια αιφνιδιαστική επίθεση στον πλανήτη μας.

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι η τροχιά του 3I/ATLAS είναι τέτοια που θα διευκόλυνε ένα ευφυές εξωγήινο σκάφος να πλησιάσει τη Γη χωρίς να γίνει αντιληπτό. Σύμφωνα με την έκθεση, όταν φτάσει στο κοντινότερο σημείο του στον Ήλιο στα τέλη Νοεμβρίου, το αντικείμενο θα είναι κρυμμένο από την οπτική γωνία της Γης. Αυτό, κατά τη θεωρία τους, θα του επέτρεπε να πραγματοποιήσει μια μυστική ελιγμό υψηλής ταχύτητας για να επιβραδύνει και να παραμείνει στο Ηλιακό Σύστημα, προετοιμάζοντας κρυφά μια επίθεση.

Ο Λεμπ καταλήγει εκφράζοντας την άποψη ότι «η αλήθεια είναι ότι το κυρίαρχο ρεύμα της επιστήμης κάνει συχνά λάθη».

*Mε πληροφορίες από την Daily Mail

Διαβάστε επίσης