Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

Το φαινόμενο συνέπεσε με τη λεγόμενη «περιήλιο-σύνοδο» της 21ης Οκτωβρίου

Δημήτρης Δρίζος

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις 24 Οκτωβρίου, όταν ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS βρισκόταν μόλις 3,76° από τον Ήλιο, ραδιοπαρατηρητές κατέγραψαν απορροφήσεις σε δύο συχνότητες — στα 1,665 και 1,667 GHz. Είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύεται κάτι τέτοιο από το συγκεκριμένο σώμα, καθώς προηγούμενες παρατηρήσεις στις 20 και 28 Σεπτεμβρίου δεν είχαν δείξει καμία ένδειξη εκπομπής ή απορρόφησης.

Η στιγμή της ανίχνευσης

Το φαινόμενο συνέπεσε με τη λεγόμενη «περιήλιο-σύνοδο» της 21ης Οκτωβρίου, όταν ο 3I/ATLAS βρισκόταν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την τροχιά της Γης. Εκείνη τη στιγμή, η ταχύτητα του σώματος ως προς τη Γη ήταν περίπου 98 km/s, με το ορατό τμήμα της κίνησής του να σχηματίζει γωνία 9,2° ως προς τη γραμμή παρατήρησης — κάτι που εξηγεί τη μικρή αλλά σαφή μετατόπιση Doppler που καταγράφηκε.

Συνθήκες κοντά στον Ήλιο

Την ημέρα των μετρήσεων, ο διαστρικός επισκέπτης βρισκόταν σε απόσταση 1,38 αστρονομικών μονάδων από τον Ήλιο, με εκτιμώμενη θερμοκρασία επιφάνειας γύρω στους 230 Kelvin (περίπου -43°C). Η θερμική διεύρυνση των μορίων υδροξυλίου (OH) υπολογίζεται σε περίπου 0,8 km/s — απόλυτα συμβατή με τα παρατηρημένα δεδομένα.

Η υπενθύμιση του “Wow!”

Ο αστροφυσικός Άβι Λεμπ είχε προειδοποιήσει ήδη πέντε εβδομάδες νωρίτερα τα ραδιοτηλεσκόπια να εντείνουν τις παρατηρήσεις τους. Ο λόγος; Η πορεία του 3I/ATLAS βρίσκεται μόλις εννέα μοίρες μακριά από την κατεύθυνση απ’ όπου προήλθε το περίφημο σήμα “Wow!” του 1977 — εκείνο το μυστηριώδες ραδιοκύμα στα 1,4204556 GHz που παραμένει ανεξήγητο μέχρι σήμερα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η απορρόφηση στις συχνότητες του υδροξυλίου είναι η μοναδική «ραδιο-υπογραφή» που έχει εντοπιστεί.

Επόμενος σταθμός: ο Δίας

Ο 3I/ATLAS θα πλησιάσει τον Δία στις 16 Μαρτίου 2026, σε απόσταση περίπου 53 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Εκείνη την περίοδο, το διαστημικό σκάφος Juno θα έχει την ευκαιρία να «ακούσει» τον διαστρικό επισκέπτη, καλύπτοντας συχνότητες από 50 Hz έως και 40 MHz — ίσως προσφέροντας νέες απαντήσεις για την προέλευσή του και τη φύση του περίεργου αυτού ραδιοσήματος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:48ΥΓΕΙΑ

Μπορεί η βιταμίνη D3 να βοηθήσει στην προστασία από μια δεύτερη καρδιακή προσβολή;

06:44LIFESTYLE

Survivor: Το ριάλιτι που όλοι σχολιάζουν, οι αλλαγές και το στοίχημα του ΣΚΑΪ

06:43ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντοπίζουν μια διαδικασία που επιταχύνει τη διάλυση του «παγετώνα της τελικής κρίσης» στην Ανταρκτική

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες στη φάκα της ΑΑΔΕ – Εμφάνιζαν ζημιές και εισοδήματα κάτω από τον βασικό μισθό

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τον ιερέα Youtuber και το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών - Είχαν κρεμάσει μέχρι και πανό με σύνθημα σε βάρος τους

06:32BOMBER

Κάτω τα χέρια από τον Ζελένσκι - Αυτός είναι πιο καθαρός κι από… πλυντήριο

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:28ΚΟΣΜΟΣ

«Η πιο μισητή γυναίκα στην Αγγλία των Τυδώρ»: Η ιστορία της Τζέιν Μπολέιν που εκτελέστηκε δημόσια με γκιλοτίνα

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδος πολυτελείας το κρέας: Στα 20 ευρώ το μοσχάρι - «Τσουχτερές» τιμές ενόψει Χριστουγέννων

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία: 91 κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι κατά λάθος τους τελευταίους επτά μήνες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία Τασούλα: «Κάνε όνειρα, ακόμα κι αν είσαι στο νοσοκομείο», είχε πει στο Newsbomb η 26χρονη που έφυγε από τη ζωή

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικό C-130 διαλύθηκε στον αέρα με 20 νεκρούς: «Στο τραπέζι όλα τα σενάρια» για την πτώση του

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόλπο του Τσίπρα με το κασετόφωνο για να ξεπεράσει το «μπλοκάρισμα» στη συγγραφή της «Ιθάκης»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε φούρνο στα Άνω Λιόσια — Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

05:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εντοπίστηκε πτώμα 70χρονου στο λιμάνι του Πειραιά – Ανασύρθηκε από στελέχη του Λιμενικού

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας η χώρα – Τι αλλάζει από 17 Νοεμβρίου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε φούρνο στα Άνω Λιόσια — Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικό C-130 διαλύθηκε στον αέρα με 20 νεκρούς: «Στο τραπέζι όλα τα σενάρια» για την πτώση του

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας η χώρα – Τι αλλάζει από 17 Νοεμβρίου

06:28ΚΟΣΜΟΣ

«Η πιο μισητή γυναίκα στην Αγγλία των Τυδώρ»: Η ιστορία της Τζέιν Μπολέιν που εκτελέστηκε δημόσια με γκιλοτίνα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία Τασούλα: «Κάνε όνειρα, ακόμα κι αν είσαι στο νοσοκομείο», είχε πει στο Newsbomb η 26χρονη που έφυγε από τη ζωή

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι συνέβη η τραγωδία στην Αχαΐα: Ο 3χρονος έπεσε αγκαλιά με έναν 25χρονο από την μάντρα - Συνελήφθη από τις Αρχές

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τον ιερέα Youtuber και το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών - Είχαν κρεμάσει μέχρι και πανό με σύνθημα σε βάρος τους

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

23:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Σλούκας έγραψε ιστορία

06:44LIFESTYLE

Survivor: Το ριάλιτι που όλοι σχολιάζουν, οι αλλαγές και το στοίχημα του ΣΚΑΪ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:06ΥΓΕΙΑ

Το αρχαιοελληνικό βότανο που μπορεί να μειώσει την πίεσή σας και να βοηθήσει να κοιμηθείτε

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα που πουλούσε ναρκωτικά

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

00:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 6-4 ο Παναθηναϊκός, στην κορυφή η Χάποελ Τελ Αβίβ

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίας δάγκωσε στο κεφάλι βιολόγο και τον άφησε να φύγει: «Ελπίζω να τον ξανασυναντήσω»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόλπο του Τσίπρα με το κασετόφωνο για να ξεπεράσει το «μπλοκάρισμα» στη συγγραφή της «Ιθάκης»

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία Τασούλα: Η ασθενής με κυστική ίνωση που ενέπνευσε την Έμμα να γίνει δότρια οργάνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ