Επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι ο 3I/ATLAS είναι κομήτης και όχι... εξωγήινο διαστημόπλοιο

Ειδικοί του NOIRLab ξεκαθάρισαν πως ο 3I/ATLAS είναι κομήτης, καθώς όλα τα χαρακτηριστικά του είναι φυσιολογικά και συμβατά με εκείνα ενός τέτοιου διαστημικού αντικειμένου

Επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι ο 3I/ATLAS είναι κομήτης και όχι... εξωγήινο διαστημόπλοιο

Αυτή η εικόνα που παρέχεται από τη NASA/Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία δείχνει μια εικόνα που κατέγραψε το Hubble του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS στις 21 Ιουλίου 2025, όταν ο κομήτης βρισκόταν σε απόσταση 277 εκατομμυρίων μιλίων από τη Γη

NASA/European Space Agency
Το Κέντρο Αστρονομικής Έρευνας NOIRLab μελέτησε τα πρώτα σήματα που εξέπεμψε ο κομήτης 3I/ATLAS — από το φως του έως και την εκπομπή αερίων του, όταν βρισκόταν στο πλησιέστερο σημείο του στον Ήλιο.

Τώρα, καθώς κατευθύνεται προς τη Γη με ταχύτητα περίπου 61 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο —διπλάσια από την ταχύτητα περιστροφής του πλανήτη μας— οι επιστήμονες απέκτησαν εντυπωσιακά δεδομένα για τη δομή του, τα οποία διαψεύδουν τις θεωρίες συνωμοσίας περί εξωγήινου αντικειμένου.

Μετά τη διέλευσή του από το Περιήλιο —την πλησιέστερη απόσταση μεταξύ Γης και Ήλιου, αρκετοί χρήστες στα social media εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι το ουράνιο αυτό σώμα θα μπορούσε να είναι εξωγήινο διαστημόπλοιο, καθώς παρατηρήθηκαν ορισμένες ανωμαλίες, όπως απότομη μείωση της ταχύτητάς του ή αλλαγή στο χρώμα του.

Η συμπεριφορά του διαστημικού αντικειμένου έχει τροφοδοτήσει τη θεωρία που πρότεινε πρόσφατα ο θεωρητικός φυσικός του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Avi Loeb, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο κομήτης θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι ένα εργαλείο εξερεύνησης που στάλθηκε από έξυπνα όντα από έναν άλλο κόσμο, καθώς -όπως ισχυρίστηκε- ο κομήτης φάνηκε να επιβραδύνει καθώς πλησίαζε τον Ήλιο.

Από την πλευρά τους όμως, οι ειδικοί του NOIRLab δήλωσαν πως πρόκειται ξεκάθαρα για κομήτη, καθώς όλα τα χαρακτηριστικά του ATLAS είναι φυσιολογικά και συμβατά με εκείνα ενός τέτοιου διαστημικού αντικειμένου.

Οι επιστημονικές αποδείξεις ότι ο 3I/ATLAS είναι κομήτης και όχι διαστημόπλοιο

Χάρη στις έρευνες της NASA, της ESA και άλλων διαστημικών εταιριών, οι επιστήμονες του NOIRLab ανέλυσαν τα δεδομένα και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η συμπεριφορά του 3I/ATLAS είναι απολύτως φυσική: η τροχιά του δεν έχει αλλάξει και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι «ωθείται» από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 3I/ATLAS θεωρείται διαστρικός κομήτης, επειδή προέρχεται από μακρινό αστρικό σύστημα, ταξιδεύει στον διαστρικό χώρο και δεν είναι βαρυτικά δεσμευμένος σε ένα ηλιακό σύστημα.

Σε παρατηρήσεις του 3I/ATLAS που έγιναν σε διαφορετικές ημερομηνίες, παρατηρήθηκε μια αλλαγή στο χρώμα του φωτός που εξέπεμπε ο κομήτης. Το φαινόμενο αυτό εξηγήθηκε ως τυπική συμπεριφορά πτητικών υλικών — όπως το νερό και τα αέρια — τα οποία, σε υψηλές θερμοκρασίες, εξατμίζονται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, ο κομήτης 3I/ATLAS θα είναι ορατός από τη Γη πριν από το τέλος του 2025.

Ανάλογα με την θέση του, φωτογραφίες του κομήτη τον έδειχναν να έχει διαφορετικές αποχρώσεις. Αυτό που πολλοί θεώρησαν «εξωγήινο αντικείμενο» δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οπτική ψευδαίσθηση που οφείλεται στη γωνία λήψης των φωτογραφιών και στο φως που αντανακλάται πάνω του.

Αν επρόκειτο πράγματι για εξωγήινο σκάφος, δεν θα υπήρχε σκόνη γύρω του, θα φαινόταν καθαρό και φωτεινό, και δεν θα έχανε την λάμψη του, καθώς χάνει νερό και αέρια.

Τα στοιχεία που αποκάλυψαν τη χημική σύσταση του 3I/ATLAS

Η φασματοσκοπία είναι το πιο ισχυρό εργαλείο των αστρονόμων για τη μελέτη της χημικής σύνθεσης των κομητών — όπως και για τη μελέτη γαλαξιών και πλανητών.

«Πρόσφατες παρατηρήσεις του Very Large Telescope (VLT) εντόπισαν μόρια στον Atlas που υπάρχουν και στους κομήτες του ηλιακού μας συστήματος», ανέφερε το επιστημονικό περιοδικό Sky at Night Magazine του NOIRLab.

Συγκρίνοντας τον 3I/ATLAS με τους δικούς μας κομήτες, οι επιστήμονες μπορούν να κατανοήσουν πώς σχηματίζονται οι κομήτες εκτός του ηλιακού μας συστήματος.

Μέχρι στιγμής, οι αναλύσεις δείχνουν ότι ο 3I/ATLAS σχηματίστηκε πριν από περίπου 7 δισεκατομμύρια χρόνια σε ένα αστρικό σύστημα παλαιότερο από το δικό μας, σε απόσταση δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων.

