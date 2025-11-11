Κομήτης 3I/ATLAS: Επιστήμονες προειδοποιούν ότι συρρικνώνεται καθώς πλησιάζει τη Γη

Η συμπεριφορά του διαστημικού αντικειμένου έχει τροφοδοτήσει τη θεωρία που πρότεινε πρόσφατα ο θεωρητικός φυσικός του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Avi Loeb, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο κομήτης θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι ένα εργαλείο εξερεύνησης που στάλθηκε από έξυπνα όντα από έναν άλλο κόσμο

Κομήτης 3I/ATLAS: Επιστήμονες προειδοποιούν ότι συρρικνώνεται καθώς πλησιάζει τη Γη

Αυτή η εικόνα που παρέχεται από τη NASA/Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία δείχνει μια εικόνα που κατέγραψε το Hubble του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS στις 21 Ιουλίου 2025, όταν ο κομήτης βρισκόταν σε απόσταση 277 εκατομμυρίων μιλίων από τη Γη

NASA/European Space Agency/Αρχείου
Ο διαστημικός κομήτης 3I/ATLAS, από την ημέρα που ανακαλύφθηκε, κρατά τους επιστήμονες σε αγωνία λόγω των παράξενων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Ένα από αυτά είναι ότι -σύμφωνα με πολλά μέσα- ο κομήτης φαίνεται να έχει συρρικνωθεί μετά την πλησιέστερη προσέγγισή του στον Ήλιο, πριν από λίγες ημέρες, και αυτό ενισχύει μια θεωρία ότι δεν πρόκειται για ένα διαστημικό αντικείμενο αλλά για κάτι εξωγήινο.

Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, ο κομήτης 3I/ATLAS συρρικνώθηκε ξαφνικά κατά 13%, την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, γεγονός που προβλημάτισε τους ειδικούς. Αυτό συμβαίνει γιατί το αντικείμενο συρρικνώθηκε χωρίς να αφήσει πίσω του μια φωτεινή «ουρά», κάτι που συνήθως συμβαίνει σε ένα τέτοιο φαινόμενο.

Η συμπεριφορά του διαστημικού αντικειμένου έχει τροφοδοτήσει τη θεωρία που πρότεινε πρόσφατα ο θεωρητικός φυσικός του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Avi Loeb, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο κομήτης θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι ένα εργαλείο εξερεύνησης που στάλθηκε από έξυπνα όντα από έναν άλλο κόσμο, καθώς -όπως ισχυρίστηκε- ο κομήτης φάνηκε να επιβραδύνει καθώς πλησίαζε τον Ήλιο.

Ο Loeb ισχυρίστηκε ότι η συρρίκνωση του κομήτη σχετίζεται άμεσα με την ξαφνική αλλαγή της τροχιάς του αντικειμένου καθώς πλησίαζε τον Ήλιο, αλλά ότι είναι ασυνήθιστο το γεγονός ότι δεν σχηματίστηκε «ουρά».

«Όταν ένας τυπικός κομήτης συρρικνώνεται, εμφανίζεται από πίσω του μια τεράστια ουρά από σκόνη και αέριο... που θα "κοιτούσε" προς την αντίθετη κατεύθυνση από τον Ήλιο», εξήγησε στην Daily Mail ο Loeb, προσθέτοντας ότι «αυτή η ουρά δεν είναι ορατή στις νέες εικόνες που τραβήχτηκαν στις 5 Νοεμβρίου 2025».

Επιπλέον, ο Loeb ανέφερε ότι στις νέες φωτογραφίες του ATLAS, ο κομήτης δεν φαίνεται να έχει αλλάξει πολύ σε σύγκριση με τη φωτογραφία του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble που τραβήχτηκε τον Ιούλιο, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, αυξάνει το μυστήριο.

Ο καθηγητής του Χάρβαρντ, ο οποίος είναι επίσης διευθυντής του Project Galileo, σκοπός του οποίου είναι η αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων για εξωγήινη τεχνολογία, πιστεύει ότι ο ATLAS παρουσιάζει τουλάχιστον δέκα ενδείξεις ότι θα μπορούσε να είναι ένα τεχνητό διαστημικό σκάφος.

Μεταξύ αυτών των ενδείξεων είναι το γεγονός ότι, στα αρχικά του στάδια, το αντικείμενο είχε μια «αντίθετη ουρά», δηλαδή μια ουρά που έδειχνε προς τον Ήλιο αντί να απομακρύνεται από αυτόν, κάτι ασυνήθιστο στους κανονικούς κομήτες.

Είναι επίσης εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο ATLAS έχει αλλάξει χρώμα αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο ηλιακό μας σύστημα, κάτι που δεν κάνουν συνήθως οι κομήτες, όπως υποστήριξε ο Loeb, ενώ δηλώσει ότι ο ATLAS θα μπορούσε να είναι ένα μέχρι και ένα εξωγήινο μητρικό σκάφος μεταμφιεσμένο σε διαστημικό βράχο.

Από την πλευρά της, η NASA απορρίπτει αυτή την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έναν απλό και φυσιολογικό κομήτη.

