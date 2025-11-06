Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

Πριν από περισσότερα από 10 χρόνια, ο Στίβεν Χόκινγκ πρότεινε μια θεωρία σχετικά με τα διαστημικά αντικείμενα που πλησιάζουν το ηλιακό μας σύστημα. Τώρα που ο κομήτης 3I/ATLAS έχει περάσει τον Ήλιο και κατευθύνεται προς τον πλανήτη μας, οι ειδικοί της αστρονομίας και οι λάτρεις του διαστήματος έχουν φέρει και πάλι στο φως της δημοσιότητας μια τρομακτική πρόβλεψη του Βρετανού φυσικού.

Μέχρι στιγμής, είναι γνωστό ότι ο κομήτης άρχισε να εκλύει αέρια και νερό λόγω της έκθεσής του σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό οδήγησε στο σχηματισμό ενός ίχνους «σκόνης» που τον ακολουθεί κατά μήκος της τροχιάς του.

Σύμφωνα με αναλύσεις της NASA και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), ο κομήτης 3I/ATLAS θα πλησιάσει περισσότερο τη Γη στις 19 Δεκεμβρίου. Αυτό, όμως δεν πρέπει να μας προκαλέσει ανησυχία, καθώς δεν θα αποτελέσει κίνδυνο για εμάς επειδή θα παραμείνει σε απόσταση μεγαλύτερη των 270 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Εν μέσω του ενθουσιασμού που περιβάλλει την άφιξη αυτού του διαστημικού «επισκέπτη», ο θεωρητικός φυσικός του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Avi Loeb, ισχυρίστηκε πριν από λίγες ημέρες ότι ο κομήτης θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι ένα εργαλείο εξερεύνησης που στάλθηκε από έξυπνα όντα από έναν άλλο κόσμο, καθώς -όπως ισχυρίστηκε- ο κομήτης φάνηκε να επιβραδύνει καθώς πλησίαζε τον Ήλιο.

«Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε έναν διεθνή οργανισμό για να λαμβάνουμε πολιτικές αποφάσεις σχετικά με ένα αντικείμενο αυτού του είδους. Ανησυχούμε για τις υπαρξιακές απειλές της τεχνητής νοημοσύνης, της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και των συγκρούσεων αστεροειδών, αλλά ποτέ δεν μιλάμε για την εξωγήινη τεχνολογία», δήλωσε ο ίδιος στα social media.

Αυτή η εικόνα που παρέχεται από τη NASA/Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία δείχνει μια εικόνα που κατέγραψε το Hubble του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS στις 21 Ιουλίου 2025, όταν ο κομήτης βρισκόταν σε απόσταση 277 εκατομμυρίων μιλίων από τη Γη NASA/European Space Agency

Η προειδοποίηση του Στίβεν Χόκινγκ που τράβηξε την προσοχή όλων

Το 2010, κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του ντοκιμαντέρ του Netflix «Into the Universe», ο Στίβεν Χόκινγκ αναφέρθηκε σε μια πιθανή διαγαλαξιακή εισβολή που θα συνδέονταν με τη θεωρία που πρότεινε πρόσφατα ο Avi Loeb.

«Αν ποτέ μας επισκεφθούν εξωγήινοι, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι παρόμοιο με αυτό της άφιξης του Κολόμβου στην Αμερική, που δεν είχε καλή κατάληξη για τους ιθαγενείς Αμερικανούς. Αρκεί να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας για να δούμε πώς η έξυπνη ζωή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι που δεν θα θέλαμε να συναντήσουμε», σημείωσε τότε.

Επιπλέον, ο Χόκινγκ είχε δηλώσει ότι ήταν λάθος της NASA και των άλλων διαστημικών οργανισμών να στείλουν τεχνολογία ικανή να εντοπίσει ζωή πέρα από το ηλιακό μας σύστημα, καθώς καταγράφηκαν οι συντεταγμένες της Γης και προβλήθηκαν βίντεο και φωτογραφίες του πλανήτη μας και όσων περιέχει.

Αυτές οι συσκευές θα μπορούσαν να προσελκύσουν την προσοχή άλλων πολιτισμών που, αν έχουν λίγους πόρους ή βρίσκονται στο όριο των δυνατοτήτων τους, θα μπορούσαν να μας κατακτήσουν, να μας εξαλείψουν και να καταλάβουν τον πλανήτη μας.

Ο Στίβεν Χόκινγκ Associated Press/Αρχείου

Αυτό συνδέεται με την «Υπόθεση του Σκοτεινού Δάσους», η οποία έγινε γνωστή από το μυθιστόρημα του Liu Cixin, η οποία αναφέρεται στην ύπαρξη άλλων εξωγήινων πολιτισμών που είναι κρυμμένοι και παραμένουν ανώνυμοι, με σκοπό να μην αποκαλυφθούν από φόβο μήπως συναντήσουν πιο προηγμένους πολιτισμούς που θα μπορούσαν να τους καταστρέψουν.

Πέρα από αυτές τις καταστροφικές υποθέσεις, η NASA και η ESA επανέλαβαν ότι δεν υπάρχει κανένα «ανώμαλο» σήμα που να σχετίζεται με ένα αντικείμενο διαγαλαξιακής τεχνολογίας και ότι η συμπεριφορά του κομήτη είναι φυσιολογική. Ωστόσο, η έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, όταν θα εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο του πλανήτη μας. Κάθε μέτρηση και κάθε εικόνα του κομήτη θα μπορούσε να προσφέρει νέες απαντήσεις σχετικά με τις διαδικασίες που διαμορφώνουν το σύμπαν πέρα από την εμβέλεια της ανθρώπινης μελέτης.

