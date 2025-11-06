Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

Το 2010, κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του ντοκιμαντέρ του Netflix «Into the Universe», ο Στίβεν Χόκινγκ αναφέρθηκε σε μια πιθανή διαγαλαξιακή εισβολή

Newsbomb

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
AP
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πριν από περισσότερα από 10 χρόνια, ο Στίβεν Χόκινγκ πρότεινε μια θεωρία σχετικά με τα διαστημικά αντικείμενα που πλησιάζουν το ηλιακό μας σύστημα. Τώρα που ο κομήτης 3I/ATLAS έχει περάσει τον Ήλιο και κατευθύνεται προς τον πλανήτη μας, οι ειδικοί της αστρονομίας και οι λάτρεις του διαστήματος έχουν φέρει και πάλι στο φως της δημοσιότητας μια τρομακτική πρόβλεψη του Βρετανού φυσικού.

Μέχρι στιγμής, είναι γνωστό ότι ο κομήτης άρχισε να εκλύει αέρια και νερό λόγω της έκθεσής του σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό οδήγησε στο σχηματισμό ενός ίχνους «σκόνης» που τον ακολουθεί κατά μήκος της τροχιάς του.

Σύμφωνα με αναλύσεις της NASA και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), ο κομήτης 3I/ATLAS θα πλησιάσει περισσότερο τη Γη στις 19 Δεκεμβρίου. Αυτό, όμως δεν πρέπει να μας προκαλέσει ανησυχία, καθώς δεν θα αποτελέσει κίνδυνο για εμάς επειδή θα παραμείνει σε απόσταση μεγαλύτερη των 270 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Εν μέσω του ενθουσιασμού που περιβάλλει την άφιξη αυτού του διαστημικού «επισκέπτη», ο θεωρητικός φυσικός του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Avi Loeb, ισχυρίστηκε πριν από λίγες ημέρες ότι ο κομήτης θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι ένα εργαλείο εξερεύνησης που στάλθηκε από έξυπνα όντα από έναν άλλο κόσμο, καθώς -όπως ισχυρίστηκε- ο κομήτης φάνηκε να επιβραδύνει καθώς πλησίαζε τον Ήλιο.

«Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε έναν διεθνή οργανισμό για να λαμβάνουμε πολιτικές αποφάσεις σχετικά με ένα αντικείμενο αυτού του είδους. Ανησυχούμε για τις υπαρξιακές απειλές της τεχνητής νοημοσύνης, της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και των συγκρούσεων αστεροειδών, αλλά ποτέ δεν μιλάμε για την εξωγήινη τεχνολογία», δήλωσε ο ίδιος στα social media.

3I/ATLAS

Αυτή η εικόνα που παρέχεται από τη NASA/Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία δείχνει μια εικόνα που κατέγραψε το Hubble του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS στις 21 Ιουλίου 2025, όταν ο κομήτης βρισκόταν σε απόσταση 277 εκατομμυρίων μιλίων από τη Γη

NASA/European Space Agency

Η προειδοποίηση του Στίβεν Χόκινγκ που τράβηξε την προσοχή όλων

Το 2010, κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του ντοκιμαντέρ του Netflix «Into the Universe», ο Στίβεν Χόκινγκ αναφέρθηκε σε μια πιθανή διαγαλαξιακή εισβολή που θα συνδέονταν με τη θεωρία που πρότεινε πρόσφατα ο Avi Loeb.

«Αν ποτέ μας επισκεφθούν εξωγήινοι, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι παρόμοιο με αυτό της άφιξης του Κολόμβου στην Αμερική, που δεν είχε καλή κατάληξη για τους ιθαγενείς Αμερικανούς. Αρκεί να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας για να δούμε πώς η έξυπνη ζωή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι που δεν θα θέλαμε να συναντήσουμε», σημείωσε τότε.

Επιπλέον, ο Χόκινγκ είχε δηλώσει ότι ήταν λάθος της NASA και των άλλων διαστημικών οργανισμών να στείλουν τεχνολογία ικανή να εντοπίσει ζωή πέρα από το ηλιακό μας σύστημα, καθώς καταγράφηκαν οι συντεταγμένες της Γης και προβλήθηκαν βίντεο και φωτογραφίες του πλανήτη μας και όσων περιέχει.

Αυτές οι συσκευές θα μπορούσαν να προσελκύσουν την προσοχή άλλων πολιτισμών που, αν έχουν λίγους πόρους ή βρίσκονται στο όριο των δυνατοτήτων τους, θα μπορούσαν να μας κατακτήσουν, να μας εξαλείψουν και να καταλάβουν τον πλανήτη μας.

STEPHEN HAWKING

Ο Στίβεν Χόκινγκ

Associated Press/Αρχείου

Αυτό συνδέεται με την «Υπόθεση του Σκοτεινού Δάσους», η οποία έγινε γνωστή από το μυθιστόρημα του Liu Cixin, η οποία αναφέρεται στην ύπαρξη άλλων εξωγήινων πολιτισμών που είναι κρυμμένοι και παραμένουν ανώνυμοι, με σκοπό να μην αποκαλυφθούν από φόβο μήπως συναντήσουν πιο προηγμένους πολιτισμούς που θα μπορούσαν να τους καταστρέψουν.

Πέρα από αυτές τις καταστροφικές υποθέσεις, η NASA και η ESA επανέλαβαν ότι δεν υπάρχει κανένα «ανώμαλο» σήμα που να σχετίζεται με ένα αντικείμενο διαγαλαξιακής τεχνολογίας και ότι η συμπεριφορά του κομήτη είναι φυσιολογική. Ωστόσο, η έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, όταν θα εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο του πλανήτη μας. Κάθε μέτρηση και κάθε εικόνα του κομήτη θα μπορούσε να προσφέρει νέες απαντήσεις σχετικά με τις διαδικασίες που διαμορφώνουν το σύμπαν πέρα από την εμβέλεια της ανθρώπινης μελέτης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:10ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

14:10WHAT THE FACT

Πεινάς μέσα στη νύχτα; Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσεις φυσικά

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι Αρχές ερευνούν σβάστικες που βρέθηκαν ζωγραφισμένες με ανθρώπινο αίμα σε κτήρια και αυτοκίνητα στη Χάναου

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με λευκό καρχαρία στην Κάρπαθο ανέβασε ψαράς στο TikTok: «Είναι πέντε μέτρα»

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παραδόθηκε ο ένας από τους δύο κρατούμενους που απελευθερώθηκαν κατά λάθος

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Διαψεύδει ο ΟΣΕ το περιστατικό στη Λάρισα - «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή»

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός άνδρας στη θάλασσα της Γαύδου κινητοποίησε τις Αρχές

13:22LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Καραχάλιος: «Δύο φορές η Καρυστιανού έκανε πίσω για τη δημιουργία κόμματος»

13:03LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Λιγούρες» on air για την παρουσιάστρια - Το φαγητό που ζήτησε από τον Πέτρο Συρίγο

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

12:51WHAT THE FACT

Δύο μυστηριώδεις λάμψεις φώτισαν το φεγγάρι - Τι ήταν;

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Το τόξο του Γαλαξία απλώνεται πάνω από τη Χιλή – Μοναδικές εικόνες στη μαγεία του νυχτερινού ουρανού

12:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έτσι θα καταλάβετε ποιος σας «κλέβει» το Wi-FI - Πώς να προστατευθείτε

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο οδηγός της Αντζελίνα Τζολί στρατολογήθηκε από τον ουκρανικό στρατό, κατά την επίσκεψη της διάσημης ηθοποιού στην Χερσώνα

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

12:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εάν οι χρήστες δεν κάνουν αυτή την κίνηση η Google θα διαγράψει τον λογαριασμό Gmail

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα στηρίξω κόμμα με πρόεδρο την Καρυστιανού πριν ολοκληρωθεί η δίκη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στο νοσοκομείο το βρέφος 15 ημερών της οικογένειας Φραγκιάδακη

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με λευκό καρχαρία στην Κάρπαθο ανέβασε ψαράς στο TikTok: «Είναι πέντε μέτρα»

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε με το προσωπικό του αεροπλάνο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Κατσιματίδης: Εξοργισμένος με τη νίκη Μαμντάνι ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος - «Δεν με νοιάζει για τα παντοπωλεία!»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός:18χρονος οδηγούσε με 218 χλμ./ώρα – «Τσουχτερό» πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διατλαντική σύνοδος: Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

07:29LIFESTYLE

Κένταλ Τζένερ: Γυμνή στην παραλία για τα 30ά γενέθλιά της - Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Τα απομνημονεύματα του Χουάν Κάρλος: «Ο γιος μου Φελίπε, μου γύρισε την πλάτη» - Ο σεβασμός για τον δικτάτορα Φράνκο και η άγνωστη τραγωδία της ζωής του

22:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης για σειρά απατών

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στα Δικαστήρια Ηρακλείου ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ