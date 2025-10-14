Στίβεν Χόκινγκ: Η ανατριχιαστική πρόβλεψη για το τέλος του κόσμου
Η γεμάτη πάθος ομιλία του εκλιπόντος καθηγητή άγγιξε τον πυρηνικό πόλεμο, τους εξωγήινους και την κλιματική αλλαγή
Ένα χρόνο πριν πεθάνει (2018) ο οραματιστής φυσικός Στίβεν Χόκινγκ, προειδοποίησε ότι η ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού της γης και η αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφικά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής της Γης σε μια «γιγαντιαία μπάλα φωτιάς».
