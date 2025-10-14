Στίβεν Χόκινγκ: Η ανατριχιαστική πρόβλεψη για το τέλος του κόσμου

Ένα χρόνο πριν πεθάνει (2018) ο οραματιστής φυσικός Στίβεν Χόκινγκ , προειδοποίησε ότι η ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού της γης και η αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφικά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής της Γης σε μια «γιγαντιαία μπάλα φωτιάς».

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας